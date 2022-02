Ortuzar espera que el Gobierno "salga escaldado" de la reforma laboral y sepa que el "camino" es entenderse con PNV

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha esperado que el Gobierno central "salga escaldado" de la votación de la reforma laboral y se convenza de que "no tiene más camino que entenderse con PNV y ERC" para llevar adelante la legislatura. En este sentido, ha asegurado que el bloque de investidura no está "roto" salvo que "el Gobierno se empeñe". Asimismo, ha pedido a CC.OO. que "no se equivoque ni de adversario ni de culpable".

En una entrevista concedida Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha esperado que, tras lo ocurrido en la votación de la reforma laboral el pasado jueves, al Gobierno de Pedro Sánchez "se le hayan quitado las ganas de volver a reeditar una mayoría Frankenstein que encima pierde la tuerca de UPN enseguida por ahí".

"Espero que salga escaldado de esta situación, se dé cuenta de que, le guste más o menos, el esfuerzo con quien tiene que hacer por fraguar mayorías es con ERC y PNV, que son los que le garantizan esas mayorías sin sobresaltos", ha insistido.

Para ello, ha pedido que "primero se convenza él" de que "no tiene más que un camino para seguir bien y llevar adelante la legislatura que es entenderse con PNV y ERC" y que "no haga más experimentos", y "segundo, que intenten convencernos a nosotros, a ERC y PNV, de que va en serio, que ya ha aprendido la lección y que no va a volver a pasar".

En todo caso, ha cuestionado que, "salvo que el Gobierno se empeñe, por qué va a estar roto" el llamado bloque de investidura. En este sentido, ha asegurado que el PNV quiere que la legislatura se agote pero "para hacer cosas, para dar pasos y que las cosas funcionen".

Por otro lado, ha reconocido que se ha llegado "un disgusto" con la reacción de CC.OO. tras su voto negativo a la reforma laboral ya que, según ha explicado, "si hay un sindicato con que hemos trabajado codo a codo para hacer posible nuestra posición y que nos ha entendido a lo largo de todo este proceso ha sido CCOO, tanto en Euskadi como en Madrid".

Ortuzar ha emplazado al sindicato a que "no se equivoque ni de adversario ni de culpable" y ha subrayado que su partido "apoya al 100%" la mesa de Diálogo Social de Euskadi y "por el PNV no va a ser que no avance".

