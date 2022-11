Ortuzar insta a Sánchez a "no tener complejos" para reformar el delito de sedición si le apoyan vascos y catalanes

El PNV cree, no obstante, que no debería existir este delito "en una democracia y en un espacio consolidado como el europeo"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "no tener complejos" para llevar adelante la reforma del delito de sedición, si cuenta con el apoyo de los partidos vascos y catalanes. En todo caso, cree que no debería existir este delito "en una democracia y en un espacio consolidado como el europeo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha dicho que, si el Gobierno de Pedro Sánchez lleva finalmente la reforma del delito de sedición al Congreso de los Diputados, en el PNV lo analizará, y ha apuntado que esta modificación "podría quedar corta".

Tras asegurar que no entiende la necesidad de tener ese tipo penal "en una democracia y en un espacio consolidado como el europeo", el líder jeltzale ha criticado el "empeño" en tenerlo tipificado, por lo que leerán "con atención la reforma que presenten" y hablarán también con los partidos catalanes, que son "los más directamente afectados en esta cuestión" antes de conformar su posición política.

En su opinión, Pedro Sánchez tiene que "presentar una reforma y ver si concita una mayoría suficiente con su partido, los dos partidos del gobierno, y los socios habituales que tiene en este momento, con los catalanes y con los vascos".

"Y si catalanes y vascos somos capaces de pactar esa reforma, ¡adelante sin ningún problema!. ¿Por qué tener complejos?", ha defendido, para recordar que el PP "cuando puede y tiene mayorías suficientes no tiene ningún complejo en poner en marcha reformas legislativas allá donde gobierna", por lo que, según ha considerado, el PSOE y Pedro Sánchez "tampoco debieran tenerlos".

RENOVACIÓN DEL CGPJ

Sobre la decisión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de suspender la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha dicho que fue "una gran sorpresa". Andoni Ortuzar, que se reunió con el presidente popular 48 antes de que se conociera esta decisión, ha asegurado que salió del encuentro "con la creencia o casi la certeza de que el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial estaba hecho y solo faltaba estampar la firma". Por ello, ha reconocido que para él fue una sorpresa enterarse de que el Partido Popular "rompía 24 o 35 horas más tarde aquella expectativa".

Andoni Ortuzar ha dicho desconocer si esta decisión de Feijóo es "un síntoma de debilidad, un cálculo puramente electoral o si responde a esos equilibrios que hay siempre en el mundo de la derecha española, sobre todo madrileña, entre la derecha mediática, la económica y la política".

En cualquier caso, ha manifestado que es "un error" porque Feijóo "podía haber quedado como un cierto estadista de cara a Europa y a la sociedad española" y, ahora, "lo que ha quedado es vinculado a un 'no', a un lío, a una falta de entendimiento en algo que ya estaba suficientemente enmarañado".

"Se decía que era la última oportunidad y que ésta era la buena, pero tampoco ha sido la buena", ha lamentado, para considerar que Alberto Nuñez Feijóo "no ha salido bien parado de esa negociación o de ese desmarque final en la negociación".

Preguntado si el presidente del PP sigue las órdenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del EBB ha dicho no tener la sensación de que Feijóo es un hombre que "se ponga las órdenes de nadie", porque tiene "una trayectoria y lleva siendo jefe mucho tiempo, y a los jefes nos cuesta ser obedientes y sumisos a otros y, encima, que supuestamente no son más jefes que nosotros".

A su juicio, hay que estar "en la cabeza y en las interioridades del Partido Popular para entender esto". En ese sentido, ha dicho tener la sensación de que en la política española en general "hay una pelea encarnizada entre bloques de derecha e izquierdas, pero luego también dentro del bloque de derechas hay una pelea enorme por ver quién vacía quién y, ahora, parece que el PP quiere vaciar a Vox".

REUNIÓN CON FEIJÓO

En referencia a la reunión con el líder del PP, Ortuzar ha asegurado que no les ofreció nada ni hubo "ningún planteamiento de futuro", sino que hicieron "un diagnóstico del presente", se explicaron cada su actuación en los últimos tiempos y hablaron sobre lo que esperan de la política esta legislatura, así como de la situación política de Euskadi.

"Yo creo que no tenía la pretensión de iniciar un cortejo al PNV y yo le fui bastante sincero de partida", ha explicado, para añadir que le trasladó al presidente de los populares que, en este momento, en el PNV "podemos tener nuestros más y nuestros menos con Pedro Sánchez y con su gobierno, y no tenemos pelos en la lengua para decir cuándo no nos gustan cosas que hacen o cuando no cumplen acuerdos que teníamos", pero los jeltzales son "coherentes" y no prevé "ningún volantazo".

Andoni Ortuzar ha asegurado que, "quien espere un volantazo del PNV en este momento, es que no conoce al PNV y, además, se equivocaría de plano". Según ha añadido, eso lo entendió Feijóo, aunque "otra cosa es la expectativa electoral que él tenga".

En ese sentido, cree que los populares "están mirando al oráculo de las encuestas todas las mañanas, porque, según ellos, la aritmética parlamentaria va a tener mucha importancia en las próximas elecciones".

"Yo no me atrevería a decir tanto, no creo que la sociedad en el Estado español vaya a cambiar de la lucha mañana tanto como para dar unos vuelcos de esas magnitudes, pero bueno, lo veremos", ha concluido.