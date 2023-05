Ortuzar se muestra dispuesto a reeditar pactos con el PSE-EE y dice que EH Bildu solo quiere "suplantar" al PNV

Insiste en que la IA debe admitir que "matar estuvo mal" y dice a Otegi que, "para no querer meterse en el barro", lo ha hecho "hasta el hombro"

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado dispuesto a reeditar pactos con el PSE-EE y ha considerado que EH Bildu pretende acordar con los socialistas porque su intención es "suplantar" a la formación jeltzale. Además, ha insistido en que la izquierda abertzale tiene problemas para admitir que "matar estuvo mal" y ha dicho a Arnaldo Otegi que, "para no querer meterse en el barro", lo ha hecho "hasta el hombro".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que el PNV aspira a hacer una "buena campaña" y convencer a la gente de que vaya a votar. "Tengo la sensación de que tenemos a la sociedad en otras cosas y que no sabe muy bien todavía lo que tenemos entre manos", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que le preocupa la abstención y "una falta de ubicación en el perímetro real de lo que son estas elecciones, que son municipales y forales en Euskadi", y no está en juego La Moncloa. "Es importante fijar bien el perímetro ante tanto ruido", ha indicado.

El líder jeltzale ha explicado que su partido hace cuatro años obtuvo "unos magníficos resultados, muy difíciles de superar", y confía en reeditarlos, porque "las cosas han funcionado relativamente bien" estos pasados cuatro años en las instituciones que han gobernado.

Una vez conocidos los resultados de las elecciones, ha dicho que lo lógico es que, en primer lugar, llamen a su socio de Gobierno, el PSE-EE, para ver con quién conformar ejecutivos. En todo caso, ha señalado que "últimamente está un poquito díscolo". "No sé si cogerá el teléfono o no, o empezará él a hacer llamadas, pero lo lógico es que recurramos a los partidos con los que tenemos en este momento acuerdos vigentes, que han funcionado muy bien", ha manifestado.

Andoni Ortuzar ha mantenido que, "a pesar de esta última resaquilla", los jeltzales no tienen "reproches que hacer" a los socialistas, sino al contrario, porque la estabilidad que han dado a las instituciones sus pactos de gobernabilidad "ha sido muy buena y es la envidia de todo el panorama político, no solo del Estado, sino de buena parte de Europa".

"Hay un montón de sitios donde lo único que hay son follones en la conformación de los gobiernos, no hay mayoría suficientes, etc, y aquí las tenemos. ¿Por qué no reeditarlas?", ha preguntado.

LA INTENCIÓN DE EH BILDU DE "DESALOJAR" A PNV

Ortuzar ha considerado que el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en sus últimas declaraciones, "tendía la mano" al Partido Socialista, y no a su partido. "Bildu a quien quiere suplantar o desalojar es al PNV y, para eso, necesita al PSOE y ganar las elecciones, cosa que creo que no va a suceder", ha remarcado.

Sobre el hecho de que Otegi afirme que la formación jeltzale "es lo de siempre", ha señalado que "hay veces que lo de siempre si es bueno, es mejor que el cambio si es malo". En esta línea, ha recordado "el cambio a radicalmente a peor" que se produjo hace años en Gipuzkoa cuando accedió al gobierno de la Diputación foral EH Bildu. "¡Ojo con los cambios!, igual lo de siempre es lo que funciona y, si lo de siempre es lo que funciona, sigamos con lo de siempre", ha insistido.

"EL BARRO"

También ha contestado a las críticas de Arnaldo Otegi, que acusó a los que le apelan por ETA de llevar "el debate de la convivencia al barro", para afirmar que, "para no querer meterse en el barro, metió las manos y salió mojado hasta el hombro".

El presidente del EBB ha recordado que están de actualidad las webs de memoria municipales --en las que ayuntamientos gobernados por EH Bildu han incluido a miembros de ETA en la misma lista que a víctimas de la organización terrorista--; el debate en el Parlamento Vasco de una enmienda impulsada por PNV, PSE-EE, y Elkarrekin Podemos, que contó con los votos a favor de PP+Cs y Vox, en contra de la "humillación y revictimización" de los damnificados por la banda, que fue rechazada por la coalición soberanista; y el aniversario de la disolución de ETA.

"Si ya no podemos hablar de eso tampoco... Claro, molesta, pero lo tienen muy fácil. Que completen la declaración del 18 de octubre, que quedó incompleta y se acabó", ha indicado.

A su juicio, existe "un problema dentro de la izquierda abertzale para enfrentarse con honestidad a su pasado, para reconocer que matar estuvo mal y que fue injusto el daño que se hizo a las personas, a las víctimas, a sus entornos y a la sociedad en general. Y ya no digo más, no salpico en el barro, que él ya salpicó ayer bastante", ha remarcado.

Tras asegurar que no tiene "empacho" en reconocer que, dentro de EH Bildu, "hay un montón de gente que ha tenido una trayectoria ética impecable a lo largo del tiempo", ha afirmado que "quien manda es quien manda". "¿Quiénes son los portavoces, quiénes ponen las listas, por qué hay el lío que hay en EA?, porque quien manda es quien manda", ha aseverado.

CASO DE MIGUEL

Preguntado por cómo se explica que uno de los condenados del caso de corrupción de 'De Miguel' Alfonso Arriola --condenado a cuatro años de inhabilitación-- continúe en su plaza de funcionario, Andoni Ortuzar ha dicho que "tendrá derecho para que eso sea así".

"Es que la gente tiene derechos y hay que respetarlos, guste o no guste. Si hay que cambiar los derechos, se cambian, pero mientras haya derechos, hay derechos para todos. Esto no lo determina el PNV, sino que es la aplicación de una sentencia", ha añadido.

El líder jeltzale ha señalado que esto no es "agradable" para su partido, pero ha asegurado que "no ha habido ningún partido que haya hecho un 'streaptease'", como, a su entender, hizo el PNV "en los momentos críticos de este caso, saliendo el propio Lehendakari" y él mismo "a pedir perdón a la gente, pero también diciendo: 'ojo, no hay ni una sola línea en toda la sentencia que vincule al PNV con esos hechos'".

"Evidentemente, nos duele mucho, porque no es grato, pero la realidad es que el partido no ha estado ahí (en el caso de corrupción) y las conductas que la sentencia describe no estaban respaldadas ni eran para favorecer al partido", ha subrayado.