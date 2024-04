Ortuzar pide el voto al PNV "a favor de construir, no el voto del castigo, ni el de moda o el que 'más duela'"

Afirma que no buscan el apoyo de los votantes de EH Bildu porque no quieren "tránsfugas" y reprocha a Otegi que pidiera el voto jeltzale

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido el voto al PNV "a favor de construir, no el voto del castigo, ni el de moda o el que 'más duela'". Además, ha asegurado que no buscan el apoyo de los votantes de EH Bildu porque no quieren "tránsfugas" y ha reprochado al coordinador general de esta formación, Arnaldo Otegi, que ayer pidiera "directa y públicamente" el voto de los jeltzales "supuestamente incómodos".

Ortuzar ha cerrado este viernes por la tarde el mitin de cierre de campaña del PNV en un abarrotado Arenal bilbaíno, tomado por cientos de simpatizantes jeltzales, y ha aprovechado para responder a Otegi, quien participaba en ese momento en un acto electoral en la Plaza Nueva, a escasos metros, instando a sus militantes a hacer llegar de viva voz "afinando las gargantas" qué opinan de la oferta del líder de la coalición abertzale.

En este sentido, les ha preguntado si están de acuerdo con la labor del PNV, si se sienten jeltzales y abertzales, y si darán su voto el domingo al PNV, lo que ha sido respondido con tres rotundo "síes" por parte de los asistentes. "¡Arnaldo escucha! aquí esta el PNV, orgulloso, feliz y en pie", ha exclamado.

En el mitin también han hecho uso de la palabra el candidato del PNV a lehendakari, Imanol Padrales; el Lehendakari, Iñigo Urkullu; la presidenta del Parlamento Vasco y cabeza de lista por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria; y el cabeza de lista por Álava, Joseba Díez Antxustegi.

En su intervención, Andoni Ortuzar ha advertido de que "hay muchos tipos de voto y muchas motivaciones para votar: el voto de castigo, el voto de moda, el voto 'donde más les duela'", para asegurar que "ese no es el voto que pide el PNV".

"Pedimos un voto en positivo. Nuestro voto siempre es a favor, siempre para construir, siempre con Euskadi en la cabeza y en el corazón, siempre pensando en hacer avanzar a nuestra nación y convertirla en un lugar libre de mujeres y hombres libres", ha añadido.

Tras mostrarse convencido de que "el futuro de Euskadi está en juego", ha indicado que el PNV no desea "una Euskadi en blanco y negro que vuelva al pasado, que retroceda". "Queremos una Euskadi a color, una Euskadi en rojo, verde y blanco, el voto del sí al futuro y al bienestar", ha defendido.

En este punto, ha asegurado que el domingo "va a empezar un nuevo ciclo para Euskadi, y lo hará de la mano del PNV". Tras recordar el acto que reunió este pasado jueves a los exlehendakaris Iñigo Urkullu y Juan José Ibarretxe para arropar al candidato a la presidencia por la formación jeltzale, Imanol Pradales, ha apuntado que "ese es el espíritu" del partido.

"Nuestro partido es como una familia, una gran familia bien avenida además, en los buenos momentos y también en la adversidad. La historia lo demuestra", ha explicado.

Por ello, ha proseguido, considera "extemporáneo" que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se dirigiera ayer "directa y públicamente" a los militantes jeltzales "supuestamente incómodos" con el PNV para "pedirles el voto", y ha dicho que ellos no quieren el apoyo de la formación soberanista. "Nosotros no queremos tránsfugas. Tampoco somos de los de maquillarse para aparentar en campaña lo que no se es o para intentar dar el pego e intentar parecerse al otro", ha asegurado.

"CON LA CARA LIMPIA, DESCUBIERTA"

Según ha añadido, el PNV se presenta "de cara a la sociedad, con la cara limpia, a cara descubierta", explica su programa a los vascos, escucha "sus críticas y, después, les pide el voto".

Por otro lado, el líder jeltzale ha advertido que el domingo va a haber votos que "pueden dar una satisfacción momentánea, pero nada más meterlos en la urna, van a ser un peso muerto y no van a servir para nada". Frente a estos sufragios, ha dicho que "va a haber otros votos, que son los votos al PNV, que son el futuro de Euskadi".

Por otra parte, el presidente del PNV ha recordado al lehendakari José Antonio Ardanza, fallecido hace escasos días, y ha hecho llegar a su viuda, Mari Glori Urtiaga, presente en el acto, "el agradecimiento y reconocimiento de toda la familia jeltzale por su inmenso legado". Un largo aplauso ha emocionado a Mari Glori, quien estaba acompañada en el acto por el que fuera consejero de Interior, Juan Mari Atutxa, y la mujer de Iñigo Urkullu, Lucía Arieta-Araunabeña.

También ha tenido palabras de reconocimiento para la senadora autonómica por Navarra, Uxue Barkos, al secretario general de Junts, Jordi Turull, al representante de Coalición Canaria Carlos Alonso y a la vicepresesidenta de Proposta Per les Ils Balears, Xisca Mora, que han se han desplazado a Bilbao para estar presentes en el último acto electoral del PNV.