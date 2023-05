Ortuzar (PNV) acusa a EH Bildu de hacer "victimismo" y a Sánchez y Feijóo de "hacerle la campaña"

Llama a "no caer en la trampa" de Sánchez, Feijóo y Otegi, "el triángulo de las Bermudas, donde Euskadi desaparece en el pasado"

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha acusado a EH Bildu de hacer "victimismo" al denunciar una "campaña de acoso y derribo" contra ellos, cuando la izquierda abertzale es "la única responsable" de la polémica surgida por la inclusión en sus listas de 44 condenados por terrorismo de ETA, entre ellos siete con delitos de sangre. Es más, ha considerado que la formación liderada por Arnaldo Otegi está "encantada" porque el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le están haciendo "la campaña". "Son sus mejores propagandistas", ha asegurado.

También ha reconocido que "es un gesto" que los siete candidatos con un historial de crímenes de ETA a sus espaldas hayan renunciado a sus actas si son elegidos concejales el próximo 28 de mayo, aunque cree que ha podido ser por "cálculo electoral, para no perder votos", y ha llamado a los vascos "a no caer" en estas elecciones "en la trampa" de Sánchez, Feijóo y Otegi, que componen "el triángulo de las Bermudas, donde Euskadi desaparece en el pasado".

Ortuzar, que ha participado en un acto electoral celebrado en Basauri (Bizkaia), ha acusado a EH Bildu de hacer "victimismo" cuando su dirección "está encantada" porque el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "les están haciendo la campaña".

"Ahora está un poco 'estu eta larri' con lo de las listas y se ha visto obligado a 'hacer que hacen', pero en este momento los mejores propagandistas de Bildu están siendo Feijóo y Sánchez. Y encima la izquierda abertzale tiene el tupé de hacer victimismo y hablar delas cloacas del Estado, de campañas organizadas y de intentar mezclarnos a nosotros en todo ello", ha añadido.

El líder jeltzale ha llamado a "no caer en la trampa de estostres: Sánchez, Feijóo y Otegi, el triángulo de las Bermudas, donde Euskadi desaparece en el pasado". "Y nosotros no queremos que Euskadi desaparezca, queremos que avance", ha destacado.

En este sentido, ha denunciado el papel "victimista" que ha adoptado EH Bildu, cuando es "la única responsable" de la polémica generada en torno a la inclusión en sus listas de personas condenadas por su pertenencia a ETA. "Ahora no quieren 'barro'. Se quejan del 'barro' electoral, pero en este país algunos estuvieron décadas enfangándolo todo. Y, ahora, de aquellos lodos estos barros", ha apuntado.

LA TURNÉ DE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

Andoni Ortuzar ha vuelto a recordar que el 28 de mayo en Euskadi se eligen ayuntamientos, las Juntas Generales y diputaciones, a las personas que van a gestionar "lo más cercano" en Euskadi.

"Sin embargo, Sánchez y Feijóo han venido por aquí de turné, y lo que pase en los Ayuntamientos vascos, lo que pase en las diputaciones vascas, no les importa lo más mínimo. Su único objetivo es la Moncloa, que está lejos de Euskadi. Nosotras y nosotros estamos a lo de cerca: Basauri, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa... A Euskadi", ha indicado.

Por ello, se ha dirigido a los líderes del PSOE y del PP para trasladarles que, "para venir con su ruido y sus trifulcas, que se queden en su casa, que lo único que hacen es marear a la gente, despistarla". "Solo hablan de Euskadi en términos de pasado y para confrontar entre ellos", ha lamentado.

El líder del PNV ha remarcado que, "frente a los que están siempre buscando la bronca y el ruido", los jeltzales son "la fuerza tranquila", los que "ponen cordura, trabajo y estabilidad". "Somos gente seria, responsable, con las ideas claras, con un proyecto para cada municipio vasco, para cada territorio vasco; un proyecto de nación vasca, vasca y solo vasca", ha aseverado.

Según ha censurado, "uno ha venido con el salabardo de pescar carpas en el Parque del Retiro de Madrid; y el otro, más acostumbrado a marisquear en Ría que en Río --por eso el Manzanares se lo deja aAyuso--, quiere pescar en caladero vasco".

"Pero al uno y al otro lo que pase en los Ayuntamientos vascos, lo que pase en las diputaciones y ayuntamientos vascos, no les importa lo más mínimo. Ellos están a la búsqueda y captura de esos peces despistados con los que puedan mantenerse o llegar a su único objetivo, que es la Moncloa", ha advertido.

"LA MOCHILA DE LA VIOLENCIA"

En relación al anuncio de que los siete condenados por delitos de sangre que EH Bildu lleva en sus listas no recogerán sus actasde concejales, de salir designados, Ortuzar ha reconocido que "es un gesto". "Eso sí, siempre nos quedará la duda de si lo hacen para reconocer su error inicial o es solo un cálculo electoral para no perder votos. En cualquier caso, todo esto demuestra que la izquierda abertzale no puede o no quiere quitarse la mochila de su pasado y de la violencia", ha considerado.

El presidente del EBB ha dicho que "aún le queda un largo camino que recorrer a la ética y a la democracia". "Ojalá lo hagan pronto, lo digo sinceramente. Cuanto antes mejor, así este país podrá tener una convivencia justa y plena", ha afirmado.

Una vez más, en un mitin electoral en Basauri, ha reiterado que el exlehendakari socialista y ahora portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en 2009 aseguró en esta localidad vizcaína que "jamás pactaría con el PP para llegar a Ajuria Enea, promesa que incumplió unos pocos días después".

"Fijaos por dónde, Patxi López puede ser el nexo de unión entre Sánchez y Feijóo. Si un día pueden o necesitan unirse para llegar otra vez a Ajuria Enea, Sánchez y Feijóo lo volverían a hacer, Patxi ya mostró el camino. ¡Nuestra misión es que eso no vuelva a suceder jamás!", ha apostillado.

Por último, Ortuzar ha señalado que "hay que sacar la caña" porque "hay muchos indecisos aún, mucho pez entre dos aguas". "Cada voto que viene al PNV, lo devolvemos más vivo que nunca a la sociedad en forma de servicios públicos de calidad, de buen transporte, de buenas carreteras, de ocio y cultura; pesca sin muerte, el voto más vivo es al PNV, los de la pesca no violenta", ha resaltado.

PROYECTO DE PAÍS

Por su parte, Iñigo Urkullu ha destacado que "todas las instituciones vascas lideradas por PNV comparten un mismo proyecto de país", y ha advertido de que el 28 de mayo está en juego que se pueda "avanzar juntos".

El Lehendakari ha asegurado que está en manos de los vascos "seguir confiando el timón" de su futuro "a un modelo que se ha demostrado eficaz, solvente e innovador", frente a la alternativa de entregárselo a "quienes prometen mucho pero nunca dicen cómo hacerlo, y que nunca han tenido compromiso con nuestro autogobierno y arquitectura institucional".

Urkullu ha afirmado que el voto al PNV "no es un voto a ciegas", sino que "exige mejora continua, demanda lo máximo y reivindica un futuro de garantías".

Además, la candidata a diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que, con ella al frente, "la Diputación va a seguir centrada en cuidar mejor de las personas mayores". En este sentido, ha puesto en valor el centro EtxeTIC que funciona en Etxebarri, y ha avanzado que en Basauri se abrirá otro centro que dará servicio a 816 hogares donde viven personas dependientes que reciben cuidados en casa. "Vamos a extender el nuevo modelo de cuidados a toda Bizkaia y en breve llegaremos también con un EtxeTIC a Ugao", se ha comprometido.

También ha explicado que crearán un Fondo para la Industria y el Talento con una dotación de 50 millones de euros. Por último, el alcalde y candidato a la reelección a la alcaldía basauritarra, Asier Iragorri, ha asegurado que él y su equipo darán "lo mejor" de ellos mismos en beneficio del municipio y ha indicado que esa voluntad se traducirá en "continuar trabajando para asegurar la implantación de proyectos empresariales en los terrenos de La Baskonia y Mercabilbao, y para ello, es clave el apoyo que nos está dando la Diputación".