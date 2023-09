Ortuzar (PNV) advierte que el 'no' a Feijóo este viernes no significa un 'sí' a Sánchez

Dice que el "discurso desabrido" del candidato popular en la investidura contra el PNV no coincide con el de su reunión de principios de mes

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que el voto negativo de su partido en la segunda votación de investidura al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, no implica que vaya a votar sí cuando se presente el candidato del PSOE, Pedro Sánchez. "Mañana votaremos que no, pero eso no quiere decir que el señor Pedro Sánchez tenga nuestro voto conseguido", ha subrayado.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Ortuzar ha insistido en que los cinco diputados del PNV van a votar que no a Feijóo, de lo que no han tenido "ninguna duda" desde la noche del 23 de julio, y "menos todavía desde que el 24" la ejecutiva jeltzale decidió votar que no. "Visto lo sucedido antes de ayer y ayer, sobre todo ayer en la sesión, pues no tenemos más remedio que votar que no", ha manifestado.

El líder jeltzale ha lamentado el discurso "tan desabrido" del aspirante popular a la Presidencia del Gobierno contra el PNV en la sesión de investidura, que no se corresponde con lo que Feijóo le dijo a él mismo en privado en la reunión de principios de septiembre. "De verdad ha sido una sorpresa negativa porque creo que tampoco es su estilo, ni es bueno para su futuro, ni para la relación con el PNV", ha añadido.

"El de la tribuna no me pareció el Feijóo con el que yo he hablado tres o cuatro veces a lo largo de estos meses. Probablemente él se vio impelido a jugar un papel o alguien le presentó unos papeles que leyó y hasta él mismo se dio cuenta de lo duro que había sido", ha defendido.

Asimismo, ha apuntado que "el problema de Feijóo no son los cinco votos del PNV, es que necesita los 33, creo que son, de Vox". "Ese es su gran drama. No es que el PNV le ha dicho que no; es que le ha dicho sí Vox. Y claro, diciéndole sí Vox, pues no puede tener más amigos; no se le va a acercar nadie y yo creo que el Partido Popular no se tenía que haber acercado a Vox y tenía que haber hecho ese cortafuegos muy rápidamente", ha aseverado.

CONVERSACIONES CON EL PSOE

Preguntado por si se han iniciado las negociaciones con el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez, ha negado este extremo, precisando que ha habido "conversaciones preliminares y bastante superficiales". "No ha habido negociación. Yo entiendo también que había que respetar los tiempos y el tiempo de Feijóo tenía que acabar", ha señalado.

Dicho esto, ha denunciado que se están haciendo unas lecturas "bastante maniqueas" de cuál tiene que ser la posición de los partidos que no se presentan a la investidura.

"Aquí alguien nos tendrá que decir para qué quiere ser investido, cómo se van a usar y para qué se van a usar los cinco votos en este caso que el PNV va a poner a disposición de una hipotética investidura del señor Pedro Sánchez. Tendremos que saber qué va a ser de, por ejemplo, del debate territorial, con qué actitud se presenta el candidato de cara a esa cuestión, cuál va a ser su proyecto de calendario legislativo...", ha destacado.

En este sentido, ha sostenido que los temas están todos sobre la mesa y el PNV y el PSOE son "viejos conocidos". "Sabemos todos qué hemos hecho en el pasado y qué no hemos hecho también en el pasado, qué había que haber hecho y por ahí empezará nuestra conversación y nuestra negociación", ha adelantado.