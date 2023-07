Ortuzar(PNV) afirma que "cada vez que Feijóo abre la boca, Bildu gana cien votos: es su mejor jefe de propaganda"

Exige al Gobierno el cumplimiento íntegro del Estatuto y todos sus compromisos, y Esteban se compromete a la defensa del autogobierno en Madrid

VITORIA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este sábado que cada vez que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "abre la boca, Bildu gana cien votos, y por desgracia la abre a todas horas". Por ello, le ha acusado de ser "su mejor jefe de propaganda" de la formación de la izquierda abertzale.

En un acto electoral celebrado en Vitoria-Gasteiz, junto al portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia a la Cámara Baja, Aitor Esteban, Ortuzar ha recordado que Feijóo ha estado de visita "entre diez y veinte minutos" en la capital alavesa, y le ha reprochado que haya querido dar "lecciones" al PNV al asegurar que no saben "sujetar a Bildu".

"Primero, no creo que haya que sujetar a nadie, pero mejor haría en dejar de ser el mejor jefe de publicidad y propaganda que tiene Bildu. Cada vez que Feijóo abre la boca, Bildu gana cien votos, y desgraciadamente la abre muy a menudo, todos los días y a todas horas", ha asegurado.

En su intervención, ha alertado del "intento permanente de erosión silenciosa del autogobierno vasco, los derechos históricos, la obsesión con el Concierto Económico y con las instituciones vascas", ya que "siempre que pueden, intentan recentralizar", y ha insistido que en el año 2020 "el Gobierno Español aprobó el cumplimiento íntegro del Estatuto y no lo ha cumplido". "No nos vamos a conformar. No nos vamos a confiar. Vamos a exigir el cumplimiento de todos los compromisos", ha advertido.

El líder jeltzale ha puesto como ejemplo la vida de Francisco Javier de Landaburu y Fernández de Betoño, nacido en Vitoria-Gasteiz en 1907 y que en 1956 escribió 'La causa del Pueblo Vasco'.

"Representa a una generación que padeció guerra, dictadura y exilio; que siguió defendiendo la causa del Pueblo Vasco. Desde Gasteiz, habló con voz propia para Euskadi, Europa y el mundo. Un ejemplo, un modelo, al que damos continuidad. Imaginad aquel tiempo de dictadura franquista, falta de libertad, conculcación de derechos, penuria y exilio", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que "hoy vivimos tiempos distintos, muchísimo mejores, pero sigue siendo necesario el máximo compromiso: democracia, autogobierno, libertad". "Esta es la causa del pueblo vasco, nuestra razón de ser", ha señalado. Para defender esta causa, ha subrayado la necesidad de "tener voz propia también en Madrid, voz y voto para decidir".

El presidente del PNV ha destacado que los candidatos jeltzales "viven aquí y están allí", mientras que Sánchez y Feijóo "sólo están allí". Además, ha alertado del "intento permanente de erosión silenciosa del autogobierno vasco, los derechos históricos, su obsesión con el Concierto Económico, con las instituciones vascas", ya que "siempre que pueden, intentan recentralizar".

Al respecto, ha subrayado que en 2020 con la pandemia de la covid-19 "también llegó la pandemia silenciosa de la recentralización" con un "incumplimiento sistemático del Estatuto de Gernika; leyes básicas; sentencia tras sentencia cuestionando el consenso social vasco para la normalización e impulso del euskera; y utilización del sistema judicial para limitar la capacidad de acción institucional vasca".

"En 2020 el Gobierno Español aprobó el cumplimiento íntegro del Estatuto y no lo ha cumplido. Autogobierno es reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi, de nuestra voz propia en Europa. Autogobierno es bienestar, progreso, calidad de vida, oportunidades, empleo. No nos vamos a conformar. No nos vamos a confiar y vamos a exigir el cumplimiento de todos los compromisos", ha advertido.

Asimismo, ha criticado que, "en las trabas o retrocesos o menosprecios al autogobierno vasco, todos los demás partidos están de acuerdo, por acción o por omisión". "Unos, porque su obediencia no está aquí, está en Madrid. Y otros porque, aunque ahora quieran incorporarse a la normalidad política, han estado cuarenta años 'jo ta ke' contra el autogobierno. La única excepción, la única alternativa, la única garantía, es el Partido Nacionalista Vasco", ha defendido.

Ortuzar ha subrayado que el PNV defiende el "reconocimiento de la realidad nacional, la bilateralidad, el ejercicio compartido de la soberanía, la participación directa en Europa y la excepción vasca".

También ha puesto en valor que, con el voto del PNV se ha conseguido "ampliar el Concierto y acordar el Cupo para contar con más recursos económicos; conseguir la actualización de las pensiones con el IPC y mejorar después las condiciones de los y las pensionistas; pactar el Ingreso Mínimo Vital para garantizar la dignidad de vida de las personas más necesitadas; y reducir el precio de la electricidad y el gas para abaratar el recibo de las familias y la industria".

"Hemos demostrado que somos siempre el voto más útil para vascas y vascos en Madrid: utilidad, influencia, capacidad de llegar a acuerdos y traer cosas importantes para Euskadi", ha indicado antes de pedir a la ciudadanía que el próximo 23 de julio "haga su voto útil" votando al PNV.

EL TRABAJO DEL PNV

Por su parte, Esteban ha comenzado su intervención relacionando la prueba del Ironman que se celebra este domingo en Vitoria con "el compromiso y la labor" que hace el grupo del PNV en Madrid y ha citado el trabajo para incluir en los Presupuestos enmiendas con destino Euskadi, que los acuerdos no sean recurridos por la Abogacía del Estado --"un cuerpo funcionarial con una mentalidad centralista que va a poner mil y una pegas jurídicas para decir que lo nuestro es imposible"--; y que los ministros del área lo aprueben.

Asimismo, ha criticado a los "listillos" que, "sin haber tomado parte en la carrera, van a intentar hacer creer a la gente y a los jueces que ha pasado la línea de meta en primer lugar".

"Estoy oyendo cosas de alucinar en los debates a los que asisto. Que Bildu diga que ha conseguido la transferencia de tráfico a Navarra tiene bemoles, porque está en el pacto de investidura firmado por Andoni Ortuzar y Pedro Sánchez y lo negociamos, primero yo, para cerrarlo después en el propio Palacio de la Moncloa la presidenta Uxue Barkos con el presidente español", ha criticado.

También ha rechazado que Sumar lograra la transferencia del IMV. "Yo no les vi cuando a las tres de la mañana estaba colgado del teléfono, forzando al ministro Escrivá y la ministra Montero a ceder y hacer la transferencia conforme a los normas del Concierto Económico. Hasta el último minuto estuvimos, y solo el temor a que los votos del PNV hicieran caer el Presupuesto, les hizo rectificar", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que "Podemos o Sumar, como se llamen ahora, no pintó nada, ni tampoco les importaba un pimiento si había transferencia o no". El candidato ha explicado que, cuando el PNV subraya la necesidad de defender el autogobierno vasco, no sólo habla de defender las competencias vascas "porque somos un pueblo y queremos gobernarnos a nosotros mismos", si no que el "autogobierno es bienestar".

"Una buena negociación del Cupo nos asegura que dispongamos de los recursos suficientes para poder hacer políticas desde las instituciones vascas y ofrecer los servicios que necesita la ciudadanía. Ayer se cumplió un año de la última firma de Cupo. Y eso lo conseguimos nosotros, el PNV en Madrid, haciendo valer nuestros escaños", ha señalado.

Por eso, ha aseverado que los vascos "se juegan que durante cuatro años alguien vaya a defender su autogobierno, bienestar, futuro y derechos". "Esto no va de Sánchez o Feijóo, lo que está en juego es tu bienestar, tu progreso y tus derechos, en definitiva, tu autogobierno para los próximos cuatro años. Es lo que se compromete a hacer el PNV, y para eso necesitamos que nos des fuerza y energía con tus votos", ha reclamado.