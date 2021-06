Ortuzar (PNV) cree que los líderes del procés no cometieron "ningún delito" y defiende los indultos "cuanto antes mejor"

Considera que para que la mesa de diálogo tenga un "horizonte de mediana posibilidad de éxito, no puede haber gente en la cárcel"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que los líderes del procés catalán no cometieron "ningún delito" y ha defendido que los indultos, "cuanto antes mejor". "Les han condenado a una penas más duras que si hubieran sido delincuentes de la peor ralea", ha lamentado.

En una entrevista concedida a Telebilbao, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido a la situación en Cataluña y el posible indulto a los líderes del 'procés'.

En relación a la mesa de diálogo que van a abrir los gobiernos central y catalán, Ortuzar ha considerado que, para que tenga un "horizonte de mediana posibilidad de éxito, no puede haber gente en la cárcel".

Además, ha indicado que a los líderes del 'procés' les han condenado a una penas "más duras que si hubieran sido delincuentes de la peor ralea", cuando, a su juicio, "no hicieron ningún delito".

"Podrá decirse que políticamente estuvieron acertados o no, que fueron más allá de lo que debían, que no dijeron a la gente todo lo que podía pasar, pero eso está dentro de la política y solo el pueblo catalán debiera juzgarles en las urnas, no en los tribunales españoles", ha añadido.

Ortuzar ha defendido, por tanto, que los "indultos cuanto antes, mejor". El líder del PNV cree que la posición del Gobierno central es "muy delicada" porque Sánchez y el PSOE estuvieron "respaldado la política de Rajoy contra Cataluña" y ahora, por la situación política, "Sánchez tiene unido, en gran medida, su porvenir político a que los partidos nacionalistas catalanes y vascos le sigamos apoyando".

El presidente del EBB también se ha referido a los que decían que "había que fijarse en Cataluña, que era el camino", y ha recordado que desde Euskadi defendían sin embargo que "cada uno haga el camino que quiera".

"Nosotros no podemos tener que repetir miméticamente lo que pasa en Cataluña. Ahora se ha demostrado, la gente habrá visto que éramos de fiar nosotros que decíamos vía vasca, vamos a seguir nuestro camino. Ahora se ve Cataluña con un poquito más de lejanía, pero creo que con simpatía", ha aseverado.

Respecto a Vox, ha afirmado que no tiene trato con sus dirigentes, aunque ha reconocido que si para obtener algo bueno para Euskadi hay que hablar con ellos lo haría y no se le caerían "los anillos". "Lo que no acierto a ver es qué podría ser bueno para Euskadi porque ellos son un poco la antítesis de nosotros y viven de nuestra negación", ha criticado.

En este sentido, ha confiado en que pase con Vox lo mismo que con "Cs y con Iglesias" y se trate de "un fenómenos corto en el tiempo. "No creo que en el Estado español haya tanto facha como votó a Vox. Es la foto de un momento de cabreo con el que dar un tirón de orejas", ha expresado.

Por otro lado, ha sostenido que si el Partido Popular repite "la foto de Colón" se equivocará, ya que "reactivará a todos los que somos anti-Colón". "El PP no está siendo inteligente en eso. Aspirará a volver a gobernar, pero ¿va a ser siempre un rehén de Vox? Si nos llevan al blanco o negro nunca va a ser con ellos", ha zanjado.