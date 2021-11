Ortuzar (PNV): "Dicen que estamos perdiendo influencia en Madrid, ya veréis cómo no"

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este domingo que el PNV sigue siendo "influyente" en Madrid y, ante quienes apuntan a su pérdida de "influencia", ha advertido: "Ya veréis cómo no".

Ortuzar ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la VII Asamblea General de la formación jeltzale, que ha reunido en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) a más de 600 integrantes del partido para tomar parte en el debate interno del encuentro cuatrienal y analizar "los retos como sociedad y país".

En ese marco, el presidente del PNV ha asegurado que su formación está "dispuesta a liderar el país en la salida de la pandemia" y ha anunciado su compromiso "para abordar desafíos inaplazables como la sostenibilidad del planeta, la igualdad entre mujeres y hombres o el reto demográfico".

Andoni Ortuzar ha insistido en el "gran reto" al que se enfrenta la sociedad vasca, "tan importante como en los setenta la transición, o el de los ochenta con la institucionalización del país, o en los noventa cuando hubo que salir de aquella profunda crisis económica, o en los 2000 para poner fin a la violencia que estaba consumiendo al país", o la reciente crisis financiera.

"En todas y cada una de estas ocasiones acertamos e hicimos lo que había que hacer. Y es importante remarcarlo ahora que parece que hay que cambiarlo todo: en todas esas ocasiones, hubo un elemento fijo, presente. Un partido, el PNV, que sabía lo que tenía que hacer y contaba con la fuerza suficiente y el apoyo social necesario", ha recordado.

Ortuzar ha afirmado que "ahora también" hay un "partido fuerte, sólido, con un gran arraigo social, que gobierna "la mayoría de las instituciones del País, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa".

"Somos influyentes en Madrid. Ahora se nos dice que estamos perdiendo influencia. Qué más quisieran. No, no, ya veréis cómo no", ha asegurado a los congregados en el acto, en alusión a quienes han cuestionado su pérdida de relevancia después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se garantizara la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo, entre otros, de ERC y EH Bildu.

Además, ha añadido que al PNV se le escucha "con respeto en Europa" a pesar de su "pequeñez". "Porque hacemos las cosas bien y damos estabilidad allá donde estamos, algo que parece un milagro con la deriva populista y extremista de medio mundo", ha destacado. Con esa "fuerza" cree que el PNV va a "volver a acertar".

"JUEGO DE TRONOS"

"Y más nos vale", ha añadido, para criticar a "lo que tenemos alrededor" en alusión al "al mundo político", que "no es muy alentador". "Ahí tenemos a unos y a otros haciendo supuestas cuentas de pactos y alternativas a dos, tres y ocho años vista. ¡Cuánto les importa lo que pasa hoy en el país! ¡Qué visión de país más generosa!", ha lamentado.

En su opinión, con estas actitudes, "además de estar fuera de lugar porque ahora no toca hablar de eso, demuestran una tremenda falta de respeto a la ciudadanía". "Sin que ella haya hablado ya se están repartiendo el supuesto botín", ha indicado.

Les ha animado a seguir "haciendo sus cuentas", que "son cuentas en la barra de hielo". "Que apunten allí todo lo que quieran: el solillo de la primavera del 23 estoy seguro que derretirá la barra de hielo y las cuentas hechas sobre ella", ha señalado.

Por ello, ha dicho que el PNV estará "a lo nuestro", sin despistarse. "Ellos a lo suyo, al juego de tronos; y nosotras y nosotros, a lo nuestro, Euskadi y su futuro. Ha sido así durante los últimos 40 años y así va a seguir siendo", ha manifestado.

Ortuzar ha afirmado que el PNV, está "aquí" para "liderar a este pueblo en el camino hacia su libertad". "El PNV, el infatigable caminante que nunca desfallece, emprende de nuevo la marcha. Con los oídos abiertos, con los ojos atentos, con los deseos de nuestra ciudadanía bien guardados en la mochila, con la makila (bastón de mando) bien sujeta, el PNV inicia una nueva travesía", ha concluido.