Ortuzar (PNV) espera que Sánchez tome su decisión antes del lunes por el "daño reputacional para el sistema político"

Cree que no es "una pose", sino que Sánchez está "muy afectado", y dice que la solución menos lesiva ahora sería ir a una moción de confianza

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, espera que presidente del Gobierno Pedro Sánchez tome la decisión de dimitir o no cuanto antes, porque no hacen falta cuatro días para ello, y ha advertido del "daño evidente a la reputación del sistema político del Estado español" que supone estar en la actual situación hasta el día 29. A su juicio, lo de Sánchez no es "una pose" y considera que "probablemente está muy afectado" en lo personal, y ha dicho que la solución menos lesiva sería ir a una moción de confianza.

Ortuzar se ha referido, de esta forma, a la cancelación de Sánchez de su agenda para reflexionar si le merece la pena continuar al frente del Ejecutivo tras la investigación por parte de un juzgado de Madrid a su esposa, Begoña Gómez, después de una denuncia de la organización Manos Limpias. El presidente anunciará el próximo lunes su decisión.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el presidente del EBB del PNV ha señalado que es "insólito, sorprendente y raro" lo que ha ocurrido. En primer lugar, ha dicho que "parece extraño que un presidente tome una decisión de cinco días desaparecer de la escena pública en un momento álgido de la política, en el que hay una inicio de campaña en Cataluña, que venimos de las elecciones vascas y estamos a las puertas de unas elecciones europeas", ha añadido.

También ha recordado que es "un momento de muchísima intensidad de la política en el Congreso de los Diputados". "Por lo tanto, ante una decisión tan rara y tan extraordinaria, uno llega a entender es que esto es algo que le ha afectado profundamente al presidente, que tiene la fama de resiliente y de tener piel de elefante que aguanta todo", ha manifestado.

Tras subrayar que "la política está entrando por unos caminos desagradables, injustos", sobre todo cuando "entran en las familias, y los entornos", ha censurado que se ha pasado de la política a lo personal y ahora se va a lo judicial.

