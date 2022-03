Ortuzar (PNV) pide a Sánchez "valentía y acción" para adoptar medidas que "alivien" la crisis por la guerra de Ucrania

Cree que se agravarían los problemas si el Gobierno PSOE-Podemos "sucumbiera" y hubiera elecciones

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido al presidente Pedro Sánchez "valentía y acción" para adoptar ya medidas que "alivien" la crisis económica generada por la guerra de Ucrania. Además, cree que el Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos "aguantará", pese a las dificultades por las que atraviesa, porque ambas formaciones políticas "están aprendiendo a convivir en la discrepancia total", y ha advertido de que, si este Ejecutivo "sucumbiera" ahora, los problemas se agravarían.

En una entrevista concedida al programa Ganbara de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que el Gobierno central "está tardando demasiado" en tomar medidas ante la carestía de luz, la energía y los combustibles. Tras reconocer que "la cuestión no es sencilla", ha apuntado que se pueden adoptar "medidas transitorias para aliviar la situación".

A su juicio, las subidas y bajadas generalizadas de impuestos son medidas "bastante populistas y que se prestan mucho a la manipulación" y ha considerado que bajar tributos "no sería suficiente", por lo que ha abogado por operar "con una visión global".

El líder jeltzale cree que hay que pensar "en este momento, para un tiempo concreto, cuál es la medida que más alivia a quienes lo están pasando mal". Por ello, cree que la bonificación de 500 millones para el transporte es "una buena solución" y puede aliviar la situación de los transportistas. "Debemos pedir al Gobierno de Sánchez un poquito más de valentía y de acción", ha afirmado.

GRANDES ACUERDOS

Andoni Ortuzar es favorable a alcanzar "grandes acuerdos", en la actual situación, con la guerra de Ucrania y sus consecuencias, pero ha explicado que, tal como está el clima político español, "va a costar". "Es difícil sentar al principal partido de la oposición (PP) que está en un momento de cambio de liderazgo y que se ve amenazado por su retaguardia por la extrema derecha", ha añadido.

Asimismo, ha dicho que el PSOE "no ha sido muy generoso en el ofrecimiento de ese tipo de pactos en los últimos tiempos". "Luego, tenemos a un PSOE y a un Pedro Sánchez que nos hace cosas como las que ha hecho con el Sáhara. Eso no va en la mejor dirección para convencer a los demás de que se pueden entrar a pactos de Estado. Más que hacer anuncios hay que cumplirlos", ha precisado.

Por ello, le ha pedido que gestione con "más generosidad e inteligencia" la relación con los partidos que están en sus ámbitos de consenso, y también con el PP.

En cuanto al candidato a la presidencia del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha señalado que es "una incógnita" y habrá que esperar para conocer cómo actúa cuando esté al frente del partido. "Espero que, siendo gallego, comprenda mejor el sentimiento nacional vasco que algunos de sus compañeros", ha subrayado.

GOBIERNO DE COALICIÓN

Pese a las dificultades en el Ejecutivo de coalición del PSOE-Unidas Podemos, prevé que este Gobierno "aguante". "Me da la sensación de que están aprendiendo a convivir en la discrepancia total y es un ejercicio complejo, pero necesario. Al final, en las circunstancias que vivimos ahora, que el Gobierno sucumbiera y fuéramos a elecciones, solo agravaría los problemas. Eso hay que descartarlo", ha manifestado.

Además, ha afirmado que, en lugar de "todo el despliegue" de Pedro Sánchez para visitar todas las capitales europeas, quizá debería haber empezado por llamar a las formaciones que le pueden dar "la estabilidad y la solidez" en España. A su entender, está "descuidando" a la mayoría que le da estabilidad.

Tras rechazar que pueda haber "una gran coalición" entre el PSOE y el PP, ha indicado que la política española se ha metido "en una especie de doble tirabuzón: uno es el de la lucha de bloques entre derecha e izquierdas, y un segundo, el de la pelea en cada bloque por los votos". "Dentro de la izquierda y dentro de la derecha va a haber una pelea encarnizada por quién se lleva más votos dentro de cada bloque, y eso nos va a llevar al mantenimiento de la fragmentación política", ha apuntado.

SÁHARA

Ortuzar ha sido muy crítico con el cambio de postura de Pedro Sánchez sobre el Sáhara, que ha calificado de "error grave" y ha añadido que se ha "saltado olímpicamente la legalidad internacional", con "alevosía, nocturnidad o dominguicidad, en un fin de semana, en medio de otro conflicto". "Nosotros no vamos a darle ni el más mínimo apoyo ni la más mínima cobertura a este cambio. Hay que volver a la posición anterior", ha avisado, para abogar por un referéndum para el pueblo saharaui.

En su opinión, la forma de actuar del Ejecutivo central demostraría que puede tratarse de una estrategia política de "ir tomando decisiones" y que los demás no se muevan porque las "cosas están mal". "No sé si ha cedido al chantaje de Marruecos o Sánchez se ha apuntado a la Realpolitik y a la geoestrategia, en la que yo creo que España no puede moverse", ha indicado.

LA DEFENSA DE EUROPA

El presidente del EBB ha apostado por que Europa "pueda defenderse" y ha pedido que, "sin demagogia, sin populismos y manipulaciones", adquirir armamento. "A nadie gusta gastar dinero en armamento y menos tener que usarlo, pero vemos que hay terceros, en este caso Putin, que están dispuestos a este tipo de aventuras diabólicas, de políticas belicistas. Y, si ellos perciben la debilidad de los demás, lo van hacer con mayor profusión e intensidad, y no se van a parar en las fronteras de Ucrania", ha asegurado.

Por ello, ha dicho que la UE tiene que tener una política de defensa común y hay que hacerlo "con todas las consecuencias" y con transparencia democrática. "Estamos ante una amenaza global y hay que poner enfrente algo que haga que los Putin de ahora y los que puedan venir se lo piensen dos veces antes de hacer acciones como la de Ucrania", ha advertido. Además, ha apuntado que ya aprueban en el Estado gastos de Defensa a través de los Presupuestos Generales.

PARLAMENTO VASCO

Andoni Ortuzar ha puesto en valor el acuerdo alcanzado entre el PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU en la Ley de Educación, que ha calificado de "gran noticia", y ha resaltado la "trascendencia" del pacto educativo y del amplio consenso político "que lo ha alumbrado".

Ortuzar también ha recordado que hay un mayoría del Parlamento Vasco a favor de actualizar el autogobierno de Euskadi y ha manifestado que "todas las opciones son legítimas", pero no se puede impedir el debate. "Lo logrado en Educación puede lograrse en autogobierno, solo hace falta voluntad política", ha concluido.