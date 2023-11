Ortuzar rechaza que PNV haya "prescindido" de Urkullu, sino que ha habido "una sucesión en la cadena" con Pradales

Asegura que, si el partido decide que no él repita para liderar el partido, será "el primero en abrir la puerta" para irse BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha rechazado que hayan "prescindido" de Iñigo Urkullu, sino que ha habido "una sucesión en la cadena" de cara a afrontar dos o tres legislaturas, con la propuesta del diputado foral Imanol Pradales como candidato a Lehendakari.

La designación de Pradales, al que ha calificado de "fiable", vino después de una reflexión interna del partido y de realizar "un retrato robot" del futuro aspirante. Además, ha asegurado que, si el partido decide que él no repita para liderar el partido, será "el primero en abrir la puerta" para irse.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha negado a revelar si Urkullu quería o no seguir como candidato, y se ha remitido a lo relatado por el Lehendakari, que, por su parte, no ha aclarado si su deseo era continuar o no porque es una cuestión "interna", pero acata lo que ha decidido el partido.

Para el presidente del EBB, el PNV "no ha prescindido" de Urkullu, sino que se trata "más de una sucesión" que de "quitar o poner a quien está". Por ello, ha realizado la propuesta de Imanol Pradales, que ahora tiene que ser sometida a las votaciones de las bases, tras haberse abordado un profundo análisis de lo que el partido y Euskadi "necesitan, pensando en dos o tres legislaturas".

A su juicio, de la pandemia "se ha salido con necesidades, muchas reivindicaciones y también una agenda política y socieconómica muy intensa", a afrontar más allá de los próximos cuatro años.

Por ello, la reflexión que realizó el PNV es que una nueva generación, "que por edad encajara en esos plazos de doce años o más, asumiera en este momento la máxima responsabilidad y estar en la primera línea de gestión de las instituciones vascas". "Es algo razonable, muy parecido a lo que hicimos hace 12 años", ha remarcado.

Según ha asegurado, el PNV ya comenzó una reflexión al respecto hace meses y realizó "un retrato robot" de la persona que debía ser el candidato al Lehendakari, y ha subrayado que, en base a ello, se eligió el sábado pasado a Pradales, forzado por "la filtración" de que no sería Urkullu el candidato.

En esta línea, ha explicado que su objetivo era iniciar el proceso interno el pasado lunes, pero sin hacer todavía anuncios "porque quedaban cosas por hacer y reuniones por tener".

Preguntado por si existe malestar en la militancia por lo ocurrido, ha dicho que eso se sabrá en el proceso interno. "Yo quiero ser muy respetuoso con nuestra gente. El PNV es un partido que internamente es hiperdemocrático, tenemos unos procesos muy garantistas, nos lleva a hacer procesos muy largos y a hacer algo que ningún otro partido hace: estamos obligados a hacer un 'streptease' desde el inicio de todas nuestras planificaciones", ha explicado.

Andoni Ortuzar también ha negado que el desgaste sufrido por su partido en los últimos procesos electorales se pueda atribuir al Gobierno Vasco, y ha considerado que, "si lo hay, es un desgaste de la marca, global".

En su opinión, no es "momento de repartir culpas, sino de hacer tareas conjuntas". "Hemos hecho un proceso muy intenso y concienzudo de análisis de lo que nos ha pasado en las elecciones municipales y forales, y ahora nos toca responder a las expectativas de esa gente que nos ha mandado un mensaje, diciéndonos que tenemos que hacer otras cosas, cambiar y ponernos las pilas. Bueno, pues nos estamos poniendo las pilas", ha resaltado.

"RETRATO ROBOT"

El líder del PNV ha explicado que hace unos meses ya hicieron "un retrato robot" de la persona que se necesitaba para afrontar los nuevos retos y que pudiera estar durante dos o tres legislaturas. Por lo tanto, ha precisado que tenía que ser un ámbito generacional concreto, "más joven" de lo que, por ejemplo, él representa.

Tenía que tener además experiencia política y de gestión "contrastada" y ser alguien que, "en el ámbito cada vez más internacionalizado y globalizado sepa moverse y sea plurilingüe". También tenía que tener conocimiento de la política institucional e interna del propio partido.

"No hemos decidido quién no es, sino quién es, es una sucesión", ha respondido a preguntas sobre cuándo se tomó la determinación de que no fuera candidato Urkullu.

Andoni Ortuzar ha recordado que el PNV siempre "juega con la metáfora de 'katea es da eten ', la cadena no se rompe". "Ahora estamos incorporando un nuevo eslabón a la cadena en la que estaban Ardanza, Ibarretxe, Urkullu y quien venga ahora, al que sustituirá otra persona que será un nuevo eslabón. Iremos llevando al partido, y ojalá al país también, con nosotros, sujetándolo con esa cadena para que esté seguro", ha dicho.

RENOVACIÓN DEL EBB

En cuanto a la futura renovación de la dirección del partido, ha recordado que hay "unos usos y costumbres", y cuando llegue el momento, será "la gente la que proponga directamente" a los nuevos dirigentes.

"Hay unos tiempos políticos que es bueno respetar, pero soy disciplinado. La gente tomará la decisión y yo abriré la puerta el primero si esa es la decisión, porque habrán pensado que es lo mejor para el partido. Quiero lo mejor para el PNV porque es el mejor instrumento para que le vaya bien a Euskadi. Lo que es bueno para el PNV es bueno para Euskadi", ha subrayado.

Tal como ha enfatizado, los jeltzales "confían en sus fuerzas y su proyecto, para hacer frente a quien sea". "La pelota está más en nuestro tejado que en la capacidad que tengan otros de desestabilizarnos", ha manifestado.

OTEGI Y ANDUEZA

A su juicio, "una de las primeras consecuencias del movimiento del PNV es que Otegi se ha caído del cartel y ha tenido que hacerlo muy rápido".

También se ha referido a las declaraciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en las que habló del "desgaste" de la formación jeltzale. "Para estar desgastado el modelo del PNV, están bastante cerquita de nosotros siempre que pueden", ha dicho.

En este sentido, ha lamentado la tendencia de, cuando se acercan elecciones, "abjurar" de todo lo hacen y situarse "como niños de primera comunión, diciendo 'aquí estoy yo, limpio e impoluto, no como este de al lado", con el, según ha recordado, "lleva gobernando un montón de años y con el que acaba de firmar un pacto hace cuatro meses" para instituciones forales y municipales.

"Ahora parece que has hecho una sociedad con alguien que está en derribo o en suspensión de pago. ¡Qué más quisiera Andueza que tener la posición que tiene el PNV!. Que no nos contagie la grandilocuencia, la hipérbole y la exageración que se ha instalado en la política madrileña. Vamos a llevar esto al estilo vasco", ha reprobado.

En cuanto al PP, cree que no va a ser "llave" a la que se pueda recurrir tras las autonómicas. "Yo voy a luchar para que el PNV tenga un triunfo nítido y que la fórmula actual de gobierno se pueda mantener", ha señalado.

ELECCIONES

También ha destacado que Urkullu tiene la prerrogativa de convocar las elecciones y confían "ciegamente en que el Lehendakari va a tomar la decisión en el momento en el que crea que va ser mejor para el país, ni siquiera para su Gobierno o para el partido". "No tenemos ninguna inquietud porque sabemos que su decisión va a ser correcta", ha insistido.

Además, ha dicho que en Galicia los comicios parece "que van a ir a toda pastilla", y ha apuntado que "suelen coincidir las vascas". No obstante, ha dicho que "han sido los gallegos los que siempre han llamado a Lehendakari para ver si se podían coordinar las fechas", aunque ahora parece que no quieren que coincidan con las de Euskadi "porque quieren galleguizar las elecciones".

En todo caso, ha dicho que parece que Urkullu quiere agotar el calendario legislativo, algo que le parece "muy bien", pero sería "difícil hacerlo en febrero".