Ortuzar ve "bien" las ayudas a industrias pero lamenta que hayan "tardado" y reclama "una política realista" sobre gas

Dice que el PNV "quiere el acuerdo" energético, pero advierte a EH Bildu de que pretender "sacar el gas es desconocer Euskadi"

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que le parecen "bien" las medidas para la industria anunciadas por el presidente Pedro Sánchez en el Senado, si bien ha lamentado que hayan "tardado". En este sentido, ha reivindicado que se necesita "una política más realista" sobre el uso del gas y se ha felicitado de que Sánchez "ayer sacó la patita y metió la cogeneración en los ámbitos de ayuda".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente jeltzale ha explicado que le parecen "bien" las ayudas anunciadas por el Gobierno central ya que el PNV llevaba "meses pidiéndolas". "Era de cajón que había que hacerlo y hemos tardado unos meses en hacerlo", ha censurado Ortuzar, que considera que el Gobierno central "se ha equivocado con el tema del gas".

En este sentido, ha reiterado la apuesta del PNV "por las transiciones" y por que "el gas vaya desapareciendo de la ecuación energética", pero considera que "hay tiempo hasta 2050 y las transiciones se pueden hacer de una manera o de otra".

Tras lamentar que el Gobierno "ha tenido una gasfobia", ha insistido en que Euskadi es "un territorio eminentemente gasista porque hace años los gurús dijeron que el camino era el gas" y las políticas energéticas no pueden "cambiar" para determinar "los días pares una cosa y los impares otra".

Según ha señalado que, "cuando un país ha hecho una apuesta gasística, le tienes que dar salida para que la transición sea razonable" para las industrias y los hogares.

"Necesitábamos y necesitamos una política más realista sobre el uso del gas, compartiendo que hay que hacer la transición. A 2050 hay que llegar con los deberes bien hechos, pero se puede hacer de una manera o de otra. Este gobierno, en algunos temas, ha sido, por cuestiones de marketing político, muy maximalista y se ha metido en fregados y ahora tiene que sacar la patita", ha apuntado.

De este modo, se ha felicitado de que "ayer, afortunadamente el presidente sacó la patita y metió la cogeneración dentro de los ámbitos a ayudar" ya que, si no, "para Euskadi y muchas de nuestras industrias sería el fin".

En todo caso, ha advertido de que, a la hora de tomar medidas, hay que "pensar en el medio y largo plazo, no en la siguiente curva, que vienen muchas curvas" y ha remarcado que, aunque agradece las medidas anunciadas, "esto tenía que haber estado hecho hace meses y no estaba". Según ha indicado, hay "cosas que son técnicas, prepolíticas, que hay que hacerlas sí o sí".

EL PACTO ENERGÉTICO

En la misma línea, ha aludido al impulso de pacto energético en Euskadi y, en relación a las reivindicaciones de EH Bildu, ha dicho compartir que "vaya más allá" de la legislatura, pero ha subrayado que "sacar el gas del pool eléctrico es desconocer qué es Euskadi".

"Nos podrá gustar o no, pero está aquí. Hoy no se puede quitar el gas del pool energético de Euskadi y en 10 años no se va a poder. Si encima no ponemos molinos de viento y placas fotovoltaicas, todavía menos", ha señalado el presidente del PNV, que ha apuntado que "no se puede construir la casa desde cota cero" porque "tenemos lo que tenemos". "¿Qué queremos, cargarnos la industria de este país y los puestos de trabajo?", ha cuestionado.

En todo caso, ha insistido en que el PNV "quiere el acuerdo" si bien ha vuelto a matizar que no se puede "desconocer lo que hay, y hay que llegar "con los deberes hechos" a 2050 "partiendo del realismo".

"Digamos hoy a las empresas y a los trabajadores que les quitamos el gas y no se les bonifica, ¿qué hacemos, cerrar?", ha cuestionado Ortuzar, que ve "un exceso de ideologización" de esta cuestión. "Y ahora no estamos para ideologías, estamos para la realidad. Nos podrá gustar más o menos pero lo que hay está y para transformarlo hay que tomarlo en consideración", ha concluido.