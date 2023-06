Ortuzar no ve coherente que PP quiera gobernar con PNV y PSE tras acusar a Sánchez de tener "un Ejecutivo Frankenstein"

Dice que un posible respaldo a Sánchez se basaría en "garantías diferentes" bajo el principio de "acuerdo en el BOE" y después el apoyo

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, no ve "coherente" que el PP quiera gobernar con PNV y PSE tras acusar a Sánchez de tener "un Ejecutivo Frankenstein" y añade que para que su partido vuelva a "conectar con la gente", deben ser "más humildes"

En sendas entrevistas a los diarios Deia y El Correo, Ortuzar destaca que el acuerdo de gobernabilidad cerrado con el PSE-EE es "un pacto paraguas para todo el país", y si surgen "algunos problemas o chispazos" en algún pueblo, intentarán reconducirlos y buscar "la mejor solución posible".

En relación a la postura del PP tras el 28M que ahora plantea entrar en el gobierno de la Diputación de Gipuzkoa para facilitar que la candidata jeltzale Eider Mendoza sea la diputada general, afirma que hay una "incoherencia total del PP, y en muy poco tiempo, entre el gratis et amore que pronunció el domingo por la noche y el lunes por la mañana, y las condiciones de ahora".

A su juicio, el PP se tendrá que "aclarar" y dice que, si su apoyo es "gratis, perfecto", porque es una "incoherencia" que quiera "entrar en un gobierno de coalición con su mayor enemigo en el Estado y con su mayor enemigo aquí".

Ortuzar no ve coherente que el PP quiera gobernar con PNV y PSE-EE cuando "se queja de que en Madrid hay un Gobierno Frankenstein porque están el PSOE y Unidas Podemos y lo apoyan los nacionalistas desde fuera".

"¿Cómo tendríamos que llamar a un Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa en el que estuviera el PP con su máximo rival, con el que no se puede ver en el Estado (PSE), y con su máximo rival, con el que no se puede ver en la comunidad autónoma (PNV)? ¿Qué coherencia de gobierno es esa? ¿Qué carreras de atletismo iban a hacer en la cartera de Deportes? Esto no es coherente", asegura Ortuzar que les recuerda que tienen tres escaños frente a 24 de PNV y PSE-EE.

Cuestionado por la posibilidad de un pacto con el PP por el que le dejarían gobernar en Labastida y Laguardia donde fue el más votado, responde que "no funciona así" y las "dinámicas de los pueblos hay que respetarlas". Asegura que en la instituciones que están abiertas se deben "exclusivamente" al PSE-EE" y, a partir de ahí, negociarán con Podemos y con el PP "si se acerca".

En el caso de Gipuzkoa, Ortuzar tampoco descarta la "opción de Podemos" porque el "baile acaba de empezar" y este partido tendría que explicar "muy bien a su gente por qué pudiendo garantizar un gobierno de dos partidos con los que ha colaborado en Madrid sin ningún problema y con los que ha tenido acuerdos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Gasteiz o el Parlamento Vasco, ahora pone un veto a esa coalición".

Ortuzar, que cree que EH Bildu es un "desastre" cuando gobierna, asegura que la coalición abertzale solo tiene capacidad de incorporar a su eje de acuerdo a Podemos que sumarían en Gipuzkoa 142.000 votos frente a 157.000 de PNV y PSE-EE, por lo que no le están "levantando la cartera" a EH Bildu y tienen "legitimidad" para gobernar.

ESTADO

En relación a las elecciones generales y un posible acercamiento con el PP, asegura que la "opción de Feijóo es en tándem con Vox" porque "no hay otra", ya que cree que necesitará al partido de Abascal y el PNV con Vox son "como el agua y el aceite". Por lo tanto, respecto a un hipotético apoyo al PP, insiste en que no van a dar "pábulo a teorías" que no ven posibles, como la de que los populares no dependieran de Vox.

Por otra parte, respecto a un posible apoyo del PNV a Sánchez, asegura que la nueva relación se tiene que basar "sobre principios y garantías diferentes".

"No puede ser que nosotros paguemos por adelantado y luego no recibamos lo acordado. Esa sensación de utilización permanente y de no darnos nada de lo que estaba comprometido ha minado mucho la confianza en Pedro Sánchez", afirma Ortuzar que asegura que deberían estar "antes en el BOE" sus compromisos "cumplidos" que su voto.

Según indica, ese va a ser "un principio general para el futuro" porque hasta ahora "ha funcionado al revés" y su partido "anticipaba el pago" y luego se suponía que iban "a ir cumpliendo" y "no ha sido así". Tras indicar que hay cosas que se "están trabajando y cumpliendo", asegura que en lo "relevante políticamente no han cumplido" y en eso "van a ser inflexibles".

Ortuzar cree que el 23J va a ser la "prueba más complicada que ha pasado Sánchez", pero dice que "no hay que subestimar su capacidad de resistencia, porque puede darse la paradoja de que no gane, pero gobierne". Cuestionado por si el PNV contribuiría a eso, responde que en función de la condiciones que ha citado.

RESULTADOS PNV

En relación a los resultados del PNV el 28M, afirma que, para volver a conectar con la gente", deben ser "más humildes y humanos" y cree que no han sabido "ilusionar a una parte de la gente" y a la otra "la han defraudado".

Asimismo, Ortuzar considera que hay un "desgaste por la gestión" y asegura que todos los partidos de gobierno han salido "tocados" en estas elecciones.