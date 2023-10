Ortuzar ve al lehendakari "muy centrado en terminar la legislatura cumpliendo el programa de gobierno"

No cree que la "situación electoral" del PP en Euskadi sea "boyante" ni tampoco lo vaya a ser en el futuro

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado que ve al lehendakari "muy centrado en terminar la legislatura, cumpliendo el programa de gobierno" y ha advertido de que con la actual situación política del Estado español "no parece que sea el mejor momento" para que el PNV dé inicio al proceso para elegir candidato a la Lehendakaritza.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido, entre otras cuestiones, a las próximas elecciones vascas, previstas para 2024, y a una posible candidatura de Iñigo Urkullu a la reelección.

En este sentido, Ortuzar ha considerado que su formación abrirá el debate de la candidatura a Lehendakaritza "cuando toque" y ha advertido que "hay gente más nerviosa que el PNV porque han empezado ya la carrera de las nominaciones".

"Son partidos que tienen la suerte de aplicar casi el dedazo para determinar sus liderazgos. Nosotros no, necesitamos un proceso que se demora casi dos meses y tenemos que hacerlo bien y en un momento en que la gente esté pendiente de eso. Ahora, en la situación política del Estado español, no parece que es el mejor momento. Hay tiempo y estamos tranquilos", ha argumentado.

Asimismo, ha asegurado que el lehendakari está "muy centrado en terminar la legislatura cumpliendo el programa de gobierno y los planes estratégicos" y ha subrayado que, hasta ahora, Urkullu ha decidido siempre "muy bien cuándo tocaban elecciones, mirando sobre todo al país y no tanto a sus intereses o los del partido". "Esta vez será así también y lo hará en el mejor momento para Euskadi", ha insistido.

PP

Por otro lado, y cuestionado por los planteamientos de Javier de Andrés, quien sustituirá a Carlos Iturgaiz al frente del PP, de recuperar el voto huido al PNV, Ortuzar le ha recomendado "mirar la trastienda en lugar de ir al escaparate de otros".

"No creo que la situación electoral del PP en Euskadi sea boyante y creo que no lo va a ser en el futuro. El PNV no ha tenido fuga de votos a otros partidos, lo que sí hemos tenido es gente que se ha quedado en la abstención", ha añadido.

Por último, ha defendido que las relaciones con el PSE, socio en el Gobierno Vasco "van bien". Tras incidir en que ambas formaciones son "viejos conocidos" y mantienen acuerdos también en ayuntamientos y diputaciones, ha considerado que en la actualidad se está en el "momento típico de final de legislatura".

A su juicio, existe la necesidad del PSE de "separarse y alcanzar cierta notoriedad para demostrar que tiene un espacio político diferente, más ancho y discrepante con el PNV, máxime cuando ha habido un cambio de liderazgo y esa persona --Eneko Andueza-- va a encabezar la lista como candidato a lehendakari".

"La salud es buena y estamos acostumbrados a estos rifirrafes", ha expresado, al tiempo que ha incidido en que se han producido algunas declaraciones que han subido el "diapasón un poco más de lo natural y de lo que reflejan las relaciones del día a día de las coaliciones".