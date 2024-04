Osborne crece en la alimentación 'gourmet' con la distribución de la Real Conservera Española

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Osborne, que cuenta con marcas como Cinco Jotas, Caviar Riofrío, la ginebra Nordés, Bodegas Montecillo, Carlos I o los propios vinos de Jerez de Osborne, apuesta por crecer en la alimentación gourmet tras llegar a un acuerdo con Real Conservera Española, dedicada a la conserva gourmet de marisco y pescado, según informa en un comunicado.

En concreto, este acuerdo que ha comenzado oficialmente desde el pasado 1 de abril permite a Osborne dar un paso más en la diversificación de sus referencias en el sector de la alimentación gourmet, mientras que Real Conservera Española transforma su estrategia comercial hacia el mercado.

Real Conservera Española, empresa ubicada en Cambados, emplea el mejor producto de las Rías Gallegas, capturado en campaña cuando se encuentra en su mejor sazón y en el punto óptimo para su fabricación, lo que le ha valido estar en los primeros puestos en Mejor Producto a las Sardinillas, Caballitas y Navajas reconocidos desde 2021 a 2024 por los premios 'World's Best 101 Canned Products of the Sea'.

El director comercial de Osborne en España, Rafael Magallón, ha explicado que este acuerdo se enmarca dentro del Plan Estratégico 2021-2025 de la compañía, que "prevé complementar su portafolio con marcas premium mediante innovaciones, adquisiciones y acuerdos de distribución de marcas de terceros".

"Estamos muy satisfechos e ilusionados, ya que compartimos muchos valores con Real Conservera Española, y vamos a poder poner en valor numerosas sinergias con nuestro portfolio con una diversificación que nos enriquece y nos permite seguir avanzando en nuestro propósito de ser una Referencia Gastronómica en el mercado español", ha subrayado.

Por su parte, el consejero de Real Conservera Española, Antonio Soto, se ha congratulado de esta alianza con Osborne, ya que señala que les "vertebra un único concepto: la excelencia". "Nuestra asociación con el Grupo Osborne es una alianza natural entre empresas que apuestan por la máxima calidad en sus productos, la sostenibilidad medioambiental y la valorización de las mejores tradiciones culinarias. Un maridaje perfecto entre productos de nuestra tierra y nuestros mares", ha asegurado.