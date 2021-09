Óscar Casas y Begoña Vargas, inesperada ruptura tras casi tres años de amor

MADRID, 20 (CHANCE)

Óscar Casas y Begoña Vargas podrían haber roto su relación a punto de celebrar su tercer aniversario de amor. Así lo confirma en exclusiva el diario 'La Razón', que apunta a que habría sido hace un par de meses cuando la pareja de actores habría emprendido caminos separados de manera totalmente inesperada. Una ruptura sobre la que todavía no se han pronunciado ni el actor ni la bailarina y que podría no ser definitiva, ya que por el momento, continúan siguiéndose en sus respectivas redes sociales y no han eliminado de sus perfiles las románticas imágenes con las que ambos gritaban a los cuatro vientos su amor.

El hermano de Mario Casas y la actriz, de 22 y 21 años, comenzaron su noviazgo en 2019 y el final de su noviazgo ha supuesto una verdadera sorpresa para sus fans, ya que el pasado mes de junio, durante el estreno de la última película de Óscar, 'Xtremo' la pareja se dejaba ver de lo más enamorada y no desmentía pasar por el altar en un futuro no demasiado lejano.

Sin embargo, las redes nunca mienten y tanto Begoña como Óscar llevan semanas sin compartir ninguna imagen juntos y su ruptura es "vox pópuli" en el gremio, como asegura 'La Razón'. El motivo, según el citado diario, estaría en las salidas del actor con amigas durante sus vacaciones a finales de julio en Cantabria, momento en el que la bailarina dejó de dar 'likes' a las imágenes compartidas por su hasta entonces novio en Instagram.

Los actores, que siempre ha vivido con naturalidad las informaciones que rodean a su relación, guarda silencio por el momento, sin confirmar o desmentir una ruptura que muchos dan por hecho. Sin embargo, mañana Óscar cumple 22 años, mientras que el 29 de septiembre la pareja celebraría su tercer aniversario de amor. Dos fechas clave en las que tanto Begoña como el hermano de Mario Casas pronunciarse por primera vez sobre el fin de su noviazgo.