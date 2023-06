Óscar Casas nos habla de su relación con Candela González

MADRID, 21 (CHANCE)

Hace unos meses veíamos como Mario Casas se colocaba detrás de las cámaras para vivir en primera persona cómo es dirigir su propia película. El actor -y ahora director- escogía 'Mi soledad tiene alas' para estrenarse en esta nueva faceta profesional y dar lo mejor de sí mismo. Una ocasión perfecta para la que elegía a su hermano Óscar como protagonista.

Semanas más tarde, la revista ¡HOLA! publicaba en exclusiva que Óscar había encontrado el amor en su compañera de reparto, Candela González. Al parecer fue durante el rodaje cuando saltó la chispa entre ellos y desde entonces han llevado su amor con bastante discreción ante la prensa.

En este contexto, Europa Press ha podido hablar con el joven actor mientras caminaba por una de las calles más emblemáticas de Madrid para promocionar la marca Kentucky Fried Chicken y lo cierto es que nos hemos quedado prendidos ante las palabras tan bonitas que tiene para su chica.

Óscar, algo ruborizado, presumía de la buena relación con Candela y nos aseguraba que es muy feliz en este momento de su vida: "Estoy muy bien, mucho". Incluso se atrevía a dedicarle unas bonitas palabras a su pareja: "Muy bien. Es una actriz maravillosa, maravillosa... Como persona, más aún".

Aunque de primeras se mostraba tímido con el tema: "soy vergonzoso y me hacéis estas preguntas", Óscar no dudaba en mostrar su alegría de haber trabajado codo con codo con su hermano Mario en su película, una experiencia que asegura haberle cambiado la vida: "Me ha cambiado la vida, eso sin duda. Podría decir que soy otra persona y otro actor a día de hoy, sin duda".

Por último, el actor nos desvelaba cómo se ha enfrentado al desfile para Kentucky Fried Chicken: "Nos decían como referencia Balenciaga y hay esta película que empieza con Balenciaga y Chanel. Intentaba acordarme de eso y decir: Balenciaga. Estoy muy cabreado y quiero ir a un sitio".