Óscar Puente defiende que España ha ejecutado más fondos europeos que Italia pese a pedir menos dinero

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que España ha ejecutado ya más fondos europeos en materia ferroviaria que Italia, país que ha pedido menos dinero en este campo a la Unión Europea.

En el pleno del Senado de este martes, Puente ha explicado que España pidió 6.000 millones de euros en el marco de los fondos Next Generation para el ámbito ferroviario, frente a los 17.000 millones de Italia, pero España ha ejecutado ya más que este país.

"Nosotros hemos ejecutado muchos más recursos que Italia, habiendo pedido cantidades absolutamente dispares, uno y otro gobierno", ha señalado en respuesta a una pregunta del senador del PP Juan José Sanz Vitorio.

La pregunta original, no obstante, iba destinada a saber la opinión del ministro sobre si la estructura de su Ministerio es la adecuada para el cumplimiento de sus fines y objetivos, pero el senador del PP ha preguntado finalmente sobre la ejecución de los fondos europeos.

En respuesta a la pregunta tal y como estaba formulada en el orden del pleno, Puente ha admitido que la estructura del Ministerio "no es la óptima, no es la mejor, no es la que idealmente sería deseable", aunque, tras los últimos cambios introducidos con la creación de una rama de movilidad sostenible, se ha mostrado "altamente satisfecho".

En cualquier caso, la pregunta ha tomado otros derroteros y han acabado hablando del 'caso Koldo' y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la cual Puente ha dicho que fue "partícipe a título lucrativo del delito cometido por su pareja".

"No les ha gustado a ustedes (PP) el epíteto ("testaferro con derecho a roce") que he utilizado en relación con este señor (la pareja de Ayuso). Parece ser que lo que les ha molestado realmente es lo de derecho a roce. Les debería haber molestado mucho más lo de testaferro, pero no les molesta porque lo llevan ustedes en el ADN", ha añadido.