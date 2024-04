Óscar Puente dice que está deseando conocer las cuentas de Ouigo, aunque teme que retrasen su publicación

Asegura que en ningún territorio "hay tantos problemas" para definir las infraestructuras como en Cataluña

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este viernes que está deseando conocer las cuentas de Ouigo para salir de dudas sobre si su estrategia de lanzar billetes baratos de alta velocidad es o no rentable.

En una comparecencia convocada para detallar el nuevo plan ferroviario del Gobierno, que supondrá nuevos enlaces y conexiones en todo el país, ha trasladado que teme que se tardará en conocer esas cuentas "a pesar de la obligación legal de presentarlas".

"Estamos deseando conocer las cuentas y creo que vamos a tardar en conocerlas a pesar de la obligación legal de presentarlas. Se está ya en esa obligación, tardaremos seguro en conocer las cuentas", ha dicho al respecto.

Tras las sucesivas polémicas del último mes por su oposición a la estrategia de vender billetes a pérdidas --por el impacto que eso tiene en la sostenibilidad económica del sistema y su repercusión en los ciudadanos--, el ministro se ha querido mostrar más cauto.

"He venido a hablar de Renfe, que es lo que me interesa hoy, a comunicar estos trazados. Y respecto a si otras compañías llegan o no al equilibrio, pues pronto lo sabremos, cuando se publiquen las cuentas, hablarán por sí solas. Si hay equilibrio se verá y, si no lo hay, también", ha concluido.

Preguntado por las críticas del Gobierno de Cataluña a la baja ejecución de proyectos estatales en esa comunidad, Puente ha explicado que en Cataluña se encuentran "problemas constantes para definir los trazados, las alternativas" y otras decisiones técnicas.

"Ningún territorio tiene tantos, no es fácil definir los trazados en ningún sitio, pero en el caso de Cataluña es un problema recurrente, porque ahora estamos en el próximo tramo de esa infraestructura (carretera B-40) y hay ideas de todo tipo que generan una ralentización de las infraestructuras tremenda. En la ampliación del aeropuerto de Barcelona, en Barajas no hay problemas, pero en el Prat sí", ha argumentado.

En cualquier caso, ha defendido que el volumen de inversión que se ha hecho en Cataluña en los últimos cinco años "no tiene comparación posible con el que se hizo en los años anteriores", asegurando que el Gobierno está invirtiendo en ese territorio "como en el resto de España".

En cuanto a la terminación completa de la alta velocidad entre Madrid y Extremadura, el ministro ha vuelto a reiterar que el trazado por Castilla-La Mancha (cuyos trámites dejó caducar el anterior Gobierno de Mariano Rajoy) se va a producir "o con acuerdo o por decisión unilateral del Ministerio".

"Los extremeños no van a seguir esperando a que se defina el trazado por Castilla-La Mancha para que el tren de alta velocidad llegue a Extremadura en toda su dimensión. Se va a producir con acuerdo o por decisión unilateral del Ministerio", ha concluido.