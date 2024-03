Óscar Puente dice que no tiene ningún motivo para cesar a nadie más en su Ministerio por el 'caso Koldo'

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que actualmente no tienen ningún motivo para cesar a más altos cargos de este departamento ministerial por la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia.

Así lo ha avanzado en el Senado en respuesta al senador del PP José Antonio Monago, quien ha puesto en duda que el encargo por parte del ministro de auditorías internas en Adif y Puertos del Estado sea suficiente para depurar responsabilidades en el Ministerio, proponiendo que sea una auditoría privada la que lo estudie.

Sin embargo, Puente ha recordado que la Administración pública no puede ser auditada por empresas privadas: "¿Es usted un responsable político que lleva en esto cuántos años?, ¿no sabe que la Administración pública no puede ser auditada por empresas privadas? A estas alturas, usted ha sido presidente de la Comunidad de Extremadura. Si todo lo que se le ocurre para mejorar lo que yo estoy haciendo es que debería encargar una auditoría a una empresa privada, tan mal no lo estoy haciendo".

El ministro también ha afirmado que el PP "elige muy mal" a las personas que tienen que realizar las preguntas en el Senado: "Que venga usted (Monago) a esta sede a dar lecciones de ética, usted, que de utilización indebida de los recursos públicos sabe más que Noé de la lluvia, tiene tela. Se sabe muy bien en esta sede de sus costumbres, sus usos y la utilización que hizo usted del dinero público hace no tanto tiempo".

En cualquier caso, Puente ha preparado el terreno por si hay más ceses en su Ministerio, diciendo que los cargos de responsabilidad sobre los que el PP ha sembrado la duda por el 'caso Koldo', como el presidente de Adif o el director de Emfesa, los ha conocido "hace dos meses". No obstante, el nombramiento de Ángel Contreras en diciembre fue a propuesta del propio ministro.

Monago también ha vuelto a pedir el cese del hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre, quien trabaja actualmente para Emfesa --sociedad dependiente de Transportes-- por estar investigado en la trama. Puente ha defendido en varias ocasiones que no puede despedirle por contravenir los derechos laborales, hasta que no esté condenado o haya medidas cautelares que permitan tomar esa decisión.