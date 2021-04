Los Oscars, el estilo de las estrellas en su asombroso regreso

MADRID, 26 (CHANCE)

La 93ª edición de los Oscars no ha decepcionado. Y es que, a pesar de tratarse de una Gala reducida con aforo limitado, eso no le ha restado trascendencia y espectacularidad. Una alfombra roja por la que pasearon un sinfín de estrellas y en la que se confirma como tendencia los falsos crop tops y los escotes en forma de corazón, muy presentes en varios de los diseños más importantes de la noche. En cuanto a los peinados, los recogidos simples que culminan con las puntas fuera y las melenas lacias se convirtieron en los grandes protagonistas de la cita más importante para el cine.

Carey Mulligan, la clásica modernidad

La actriz, nominada a Mejor Actriz, ha deslumbrado en la alfombra roja con un vestido de Valentino Haute Couture en tonos dorados. "Su look es uno de los más elegantes de la noche. Carey Mulligan ha escogido un vestido de organdí en cobre dorado totalmente bordado con lentejuelas iridiscentes. El escote palabra de honor lo acompañaba una amplia falda unida por la espalda, pero que simulaba ser dos piezas por delante. Para el cabello, un sencillo recogido con un twist, que dejaba las puntas fuera en una original composición. Su color, reflejos dorados muy naturales, junto con el vestido, parecía un homenaje a la ceremonia, aunque con un toque de modernidad.", asegura M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Zendaya, la nueva sirena

El vestido, firmado también por Maison Valentino y diseñado especialmente por su director creativo, Pierpaolo Piccioli, necesitó el trabajo de 300 horas. "Zendaya ha lucido un precioso vestido en chifon amarillo flúor con escote corazón y que dejaba parte de su torso al descubierto. El diseño del vestido es una reinvención del cuerpo de sirena que creaba una cola en la parte delantera. Este tono destacaba aún más por la piel bronceada de la actriz y la espectacular larga melena suelta y rizada que no hacía sombra ni a las joyas ni al vestido.", explica Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

Halle Berry, deslumbrante y vibrante

Dolce & Gabbana es la firma responsable de uno de los vestidos más bonitos de la noche en color lila, creado para Halle Berry. "El vestido de seda tiene un cuerpo drapeado con escote corazón muy marcado del que sale en la cintura un lazo con forma de pétalos sobre una larga y ligera falda con varias capas. La actriz ha estrenado un nuevo look, un bob chop con flequillo corto y desfilado y unos reflejos rubios dispersos por la melena. Apenas llevaba accesorios, apostando por el menos es más, solo un anillo de oro rosa con diamantes.", indica Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Vanessa Kirby, líneas puras maestras

Estaba nominada a Mejor Actriz y no desaprovechó la ocasión para presentarse ante la Academia con uno de los looks más acertados de la noche. "Gucci firmó el vestido de Vanessa Kirby, confeccionado en seda y sin tirantes, personalizado con una cola extrema con pliegues en forma de caja diseñado por Alessandro Michele. Era de color rosa palo y lo combinó con un recogido tirante que dejaba las puntas fuera. Contrarrestó la dulzura de la pieza, con un maquillaje en que los labios oscuros y las cejas resaltaban.", afirma Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Regina King, el cielo de las estrellas

La actriz y directora confió en Louis Vuitton para una pieza personalizada y muy original creada para ella por su director creativo, Nicolas Ghesquière. "El vestido de color azul cielo frío con aplicaciones brillantes y unas originales mangas mariposa, rompió la tendencia de la noche con acierto. Los cristales, al llegar a la parte baja del vestido, simulaban un bordado y complementaban así la verticalidad del vestido, también rota por la forma en volante de las mangas. Como peinado escogió un favorecedor blunt bob liso con la raya en medio.", comenta Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).

Angela Basset, todo a la fuerza del rojo

Alberta Ferretti fue la responsable de este espectacular vestido con mangas con gran volumen y escote "El vestido estaba confeccionado en crêpe rojo con hombros descubiertos y mangas drapeadas de organza que en la espalda formaban un espectacular lazo del que salía una cola. La parte delantera, más sobria, contrastaba con la espalda. La falda, además, presentaba una pronunciada obertura. En cuanto al cabello, una melena midi lisa peinada ligeramente hacia atrás que encajaba a la perfección en el conjunto.", confirma Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.