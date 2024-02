La OTAN prevé que 18 de sus socios alcancen el 2% del PIB en gasto militar en 2024, mientras España lo hará en 2029

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

La OTAN prevé que 18 de sus 31 países miembros alcancen el 2% de su PIB en gasto militar en 2024, según ha confirmado este miércoles el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, en lo que supone una cifra récord respecto a la inversión en Defensa en el seno de la alianza, después de que hace una década sus miembros fijasen como objetivo dedicar un 2% de su riqueza al presupuesto militar.

La OTAN todavía no ha ofrecido datos sobre qué países cumplirán este objetivo en 2024, pero uno de los aliados que no lo alcanzará será España, que tiene previsto emplear el 1,3% del PIB nacional este año en Defensa y no llegará al 2% hasta 2029.

En rueda de prensa desde Bruselas antes de la reunión de ministros de Defensa en la que se tratará precisamente la perspectiva de gasto, Stoltenberg ha subrayado que durante el presente año 18 aliados de la OTAN alcanzarán ese umbral, establecido en la cumbre de Gales en 2014 tras la anexión rusa de Crimea, contexto en el que solo tres aliados llegaban a esa cifra.

Tradicionalmente, España ha ido a la cola de gasto militar en la alianza y prevé lograr el 2% de gasto pactado con los socios de la OTAN para 2029. Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Defensa en el Congreso la ministra de Defensa, Margarita Robles, recordando el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la inversión militar, tras recordar que España ha pasado de gastar el 0,93% del PIB en 2018 al 1,24% en 2023.

Fue tras la cumbre de la OTAN en Madrid, cuando Sánchez planteó una senda de ocho años para que España alcance el porcentaje comprometido con los aliados en 2029. Un año después, en la cumbre de Lituania los líderes de la OTAN se comprometieron a invertir como mínimo el 2% de su PIB en gasto militar, al tiempo que reconocieron que será necesario ir más allá de este listón ante las necesidades que genera el nuevo entorno de seguridad en relación con la invasión rusa de Ucrania.

"Desde que se contrajo el compromiso de inversión en 2014, los aliados europeos y Canadá han destinado más de 600.000 millones de dólares a Defensa. El año pasado se registró un aumento sin precedentes del 11% en todos los aliados europeos y Canadá y este año, espero que 18 Aliados destinen el 2% de su PIB a defensa", ha confirmado.

En todo caso, este compromiso con el aumento en Defensa supone un hito en la alianza y un importante progreso respecto a años anteriores, ya que hasta ahora solo 11 aliados cumplían esa meta. Los líderes de la OTAN se comprometieron el pasado verano en la cumbre celebrada en Lituania a establecer el 2 por ciento de su PIB en gasto militar como un umbral mínimo.

En la declaración de la cumbre, los 31 aliados de la OTAN prometieron invertir "al menos" el 2 por ciento y admitieron la necesidad de llegar "urgentemente" a este umbral para "cumplir de forma sostenible con los compromisos como aliados de la OTAN".