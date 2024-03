Otegi acusa a Erkoreka de "mentir" al sugerir que EH Bildu está detrás de los incidentes en actos multitudinarios

Afirma que es "indignante" y le emplaza a acudir a los tribunales "si tiene pruebas"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, de "mentir" al sugerir que la formación soberanista está detrás de los incidentes que se han producido en actos y movilizaciones multitudinarias en Euskadi y que han acabado con cargas policiales. Tras calificar las palabras de Erkoreka de "indignantes", le ha emplazado a acudir a los tribunales a denunciarlo "si tiene pruebas".

Erkoreka ha afirmado este martes que hay grupos de personas que van a concentraciones o actos multitudinarios de uno otro signo encapuchados y preparados para "ejercer la violencia", y ha considerado que "alguien lo organiza". Aunque sin nombrar a EH Bildu, el titular de Seguridad ha considerado que estos grupos están "en la trastienda" de algún partido político en este momento "preelectoral".

"¿A quién le interesa ahora hacer un doble juego y dar una imagen civilizada en el escaparate, pero luego en la trastienda tener todo este juego y esta estrategia que puede erosionar la sociedad, la convivencia y quizá a otras formaciones políticas?", se ha preguntado el vicelehendakari.

En una entrevista a Tele7, el líder de EH Bildu ha contestado a las declaraciones de Josu Erkoreka, para asegurar que su formación no tiene "nada que ver con los incidentes" ni tienen "ningún interés político", como ha apuntado.

"Tenemos derecho a hablar del modelo policial. ¿Cuál es el problema para hablar del modelo policial?. Vamos a hacer ese debate de manera tranquila", ha señalado.

SIN "CONTROL DE UN SECTOR POLICIAL"

A su juicio, Erkoreka está tratando de sugerir "una cosa que es falsa". En este sentido, ha dicho que igual su problema "es que no controla al sector policial". En todo caso, ha asegurado que "hacer este tipo de declaraciones es muy irresponsable".

Arnaldo Otegi se ha preguntado si no hay una pretensión detrás de las palabras del consejero de "embarrar la campaña electoral" para que "no se hablen de Osakidetza y de los problemas reales de la gente". "Me parece indignante lo que ha hecho el señor Erkoreka. Si tiene pruebas que vaya al juzgado. Si no, está mintiendo", ha insistido.