Otegi afirma que "gran parte" de la población rechaza a la Ertzaintza y esta a "gran parte del país"

Rechaza "un modelo de policía a la española" en insiste en pedir otro tipo de Ertzaintza

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido en la necesidad de abrir en Euskadi un debate sobre el modelo policial que lleve a otro tipo de Ertzaintza, porque la coalición que lidera no desea "un modelo de policía a la española, que golpee a la gente". "Estoy convencido de que hay una gran parte de la población del país que rechaza a la Ertzaintza y buena parte de la Ertzaintza que rechaza a buena parte de este país", ha manifestado.

El vídeo del día Un hombre intenta agredir a Abascal y Garriga (Vox) antes de entrar al Parlament

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi se ha mostrado convencido de que, en la actualidad, existe un debate sobre el modelo policial y debería hacerse "un esfuerzo por recuperar la policía para un modelo democrático euskaldun y al servicio de la gente".

"Independientemente de que haya actuaciones que nos gusten menos o nada, este país necesita hacer un debate sobre el modelo policial. Y el independentismo necesita abordar ese debate y decir a este país su modelo policial, educativo, sanitario y contra el cambio climático", ha defendido.

El tiempo de hoy

Preguntado por la campaña de Ernai, que anima a los jóvenes, con un juego de palabras --"Egin zaitez artzain, ez ertzain!"-- a ser pastor y no policía, ha respondido: "Que la gente se haga pastor no me parece mal. Todos gozamos de sus grandes productos".

Arnaldo Otegi considera "normal" que una parte de la juventud vasca "esté especialmente dolida con un cuerpo policial al que ha visto, en muchas ocasiones, actuar de manera bastante brutal contra determinadas manifestaciones".

"Estoy convencido de que hay una gran parte de la población del país que rechaza a la Ertzaintza y buena parte de la Ertzaintza que rechaza a buena parte de este país. Esta es la conclusión de 40 años de historia", ha señalado.

A su juicio, "la solución puede ser seguir así" o bien se puede "hablar del modelo policial" porque EH Bildu no desea "un modelo de policía a la española que golpee a la gente".

Además, ha rechazado el emplazamiento que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, le hizo para "parar" los incidentes que se originaron durante la celebración de botellones ilegales. "No tenemos que parar a nadie porque no hemos puesto en movimiento a nadie. Lo que les decimos es que cuando quieran hablamos del modelo policial y de las prácticas de la Ertzaintza, cuando quieran", ha señalado.

LARRION

El líder de EH Bildu se ha referido también a la investigación judicial a la que se encuentra sometida la exportavoz de EH Bildu en Vitoria Miren Larrion, para insistir en que "es absolutamente un asunto personal".

"Está incursa en una investigación judicial y penal en la que no tenemos nada que decir. Está afectada su vida personal no su vida como militante de EH Bildu", ha dicho.

Otegi ha recordado que la coalición soberanista "la hizo dimitir porque presuntamente ha cometido delitos tipificados en el Código Penal". "No tenemos nada que decir ahí. Tendríamos algo que decir si en la comisión de esos delitos estaría implicado dinero público, pero no hablamos de nada de eso", ha indicado.

Para Otegi, el asunto de Larrion es "personal en la medida en que ese presunto delito no está ligado a su actividad pública". Tras la dimisión deberá dirimir responsabilidades penales. Distinguiría los dos planes. Distinto sería si abre una cuenta con el dinero de EH Bildu que sí afectaría a la actividad política. La víctima es la compañera", ha explicado.

Según ha precisado, con la exportavoz de EH Bildu en Vitoria se ha comunicado a través de un whatsApp "pero no ha habido conversación porque me parece un tema lo suficientemente delicado como para no urgar en la herida".

"Cuando uno aduce problemas personales tampoco me corresponde a mí hacer muchas preguntas. Ella ha dicho que lo va a aclarar en el procedimiento penal y veremos lo que ocurre", ha añadido. Además, ha asegurado que EH Bidu tiene "cero casos de corrupción", algo que "otros no pueden decir".