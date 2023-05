Otegi asegura que para EH Bildu siempre está "primero la patria y luego el partido"

Afirma que EH Bildu quiere el cambio para "contar con un país digno" y que la coalición es "imparable" porque es "tendencia de futuro"

ARRASATE (GUIPÚZCOA), 14 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este domingo en Arrasate (Guipúzcoa) que para su coalición siempre está "primero la patria y luego el partido". "No estamos haciendo marketing político, lo que tenemos es pasión por este pueblo, creemos en ello", ha destacado.

Asimismo, ha afirmado que EH Bildu quiere el cambio para "contar con un país digno" y que la coalición independentista es "imparable" porque es "tendencia de futuro".

Otegi ha realizado estas manifestaciones en el acto político que EH Bildu ha celebrado este mediodía en Arrasate, con junto a la candidata de la coalición soberanista a diputada general de Guipúzcoa, Maddalen Iriarte, y la aspirante a la Alcaldía, Maider Morras.

El líder abertzale ha subrayado que "no se le puede dar aire al marco de la ultraderecha y después decir no sabíamos nada" y ha remarcado que a ésta "se le combate, no se le compran los marcos políticos" porque hacerlo es "una gravísima irresponsabilidad". Además, ha advertido de que la ultraderecha "no va a gestionar ninguna institución" si eso está en manos de la coalición soberanista.

"Lo decimos sin elevar el tono. No estamos haciendo una crítica política destructiva. Lo que estamos haciendo es una apelación a la responsabilidad, y el que no sea capaz de mantener un debate a la altura de las circunstancias, a la altura de las necesidades del país, un debate que tenga raíces profundas y que tenga bases sólidas, que se deje todo eso en casa antes de entrar a discutir delante del pueblo vasco cualquier debate y propuesta política", ha afirmado.

En su discurso, se ha referido al hecho de que Vox haya dicho que retira su candidatura en Durango (Vizcaya) para ceder sus votos al PP "con el único objetivo de desalojar a EH Bildu de la alcaldía" y ha asegurado que es "un honor" para la coalición soberanista que "la extrema derecha y los fascistas nos quieran desalojar de un Ayuntamiento", aunque ha resaltado que "ya les va a costar".

De este modo, se ha preguntado, "si el único objetivo es desalojar a EH Bildu, ¿a quién van a dar la alcaldía en Durango PP y Vox? ¿quitarnos para poner a quién?, porque ellos no van a ser mayoría", al tiempo que ha subrayado que "no soportan que existamos", pero ha advertido de que "la ultraderecha no va a gestionar ninguna institución" si es por su coalición.

Asimismo, ha incidido en que "la vieja nación vasca en el sur es diferente al mapa del Estado español" y ha reiterado que la ultraderecha "no a gobernar una sola institución si eso está en manos de la izquierda independentista". "Ya lo hemos hecho antes y lo vamos a volver a reeditar, porque eso va dentro de nuestros principios políticos", ha sostenido.

CAMBIO

Asimismo, ha apuntado que este pasado sábado "había quien se preguntaba en un mitin qué quiere cambiar EH Bildu", a lo que ha respondido que quieren "cambiar para poder contar con un país digno", lo que pasa por "cambiar el modelo de acceso a la vivienda y topar los alquileres, cambiar la privatización, la precarización o los recortes en Osakidetza, cambiar el modelo de policía, de televisión pública". "Hay que cambiarlo todo, con tranquilidad, pero hay que cambiarlo todo", ha defendido.

En su opinión, "en este país existe la impresión de que tener el carné de un determinado partido político te facilita la vida". Por ello, ha abogado por cambiar eso "de manera radical" porque "en este país la Administración y las instituciones públicas tienen que garantizar la vida de todo el mundo y todos sus derechos sean de un partido, sean de otro, no sean de ningún partido o no hayan votado en su vida". "Esto no va de siglas políticas, va de país. Estamos para garantizar la vida digna de la gente y ese es nuestro principio político elemental", ha añadido.

Por otro lado, se ha referido a las afirmaciones del presidente de Kutxabank sobre "el impuestazo a la banca". "¿Qué es esto de que el mercado es el que regule la banca? ¿Qué es eso de decir, como dice el señor Arriola, que está en contra del impuestazo a la banca, cuando están masacrando a la gente con las hipotecas y cuando nos están diciendo que también Kutxabank va a buscar el mercado español?", ha cuestionado.

Así, ha insistido en preguntar "¿qué clase de proyecto de país tienen los que venden Euskaltel, los que ahora pretenden hacer lo mismo con Kutxabank? ¿De qué país nos están hablando?". "Nuestro país es la gente y las instituciones del país tienen que estar al servicio de la gente. No queremos Ayusismo ni político, ni económico, ni fiscal en nuestro país, porque este es un país que se merece algo mejor", ha defendido.

Finalmente, Arnaldo Otegi ha recordado que EH Bildu "empezó a crecer hace cuatro años y nos ven venir", al tiempo que ha resaltado que "las tendencias dicen que somos cada vez más y quieren pararlo". Sin embargo, ha advertido de que "es imparable" porque la coalición soberanista es "la tendencia de futuro".

"No lo decimos con chulería, sino con humildad. Con el tiempo la izquierda independentista gobernará este pueblo y hay que tomarlo con deportividad, y por eso hace la campaña de este modo, porque tienen miedo a la política del cambio", ha concluido.

"VISIÓN DE PAÍS"

Por su parte, Maddalen Iriarte, que ha iniciado su intervención mostrando su solidaridad con las ikastolas organizadoras del Herri Urrats, fiesta que se ha visto afectada por las inundaciones en Iparralde, ha incidido en la necesidad de una política que "priorice la visión de futuro y la visión de país ante las políticas de inercia y continuidad".

En esa línea, ha destacado que en Guipúzcoa "hay pueblos importantes que tienen la capacidad de articular toda una región" y Arrasate "es uno de ellos". Así, ha resaltado que Guipúzcoa necesita un Arrasate "fuerte" y la coalición soberanista "también necesita la fuerza" del municipio guipuzcoano.

Además, la candidata de EH Bildu ha sostenido que "tiene que prevalecer quien hace política desde la razón y el corazón frente a los de la política de bolsillo" y ha insistido en la importancia de "dar un paso adelante, dar repuesta distinta ante los nuevos retos que tenemos ante nosotros" porque, según ha dicho, "es imprescindible".

Finalmente, Maider Morras se ha comprometido a "volver a lo que fue Arrasate, recuperar nuestra identidad y construir un municipio agradable y cómodo para todos" recuperando la alcaldía para EH Bildu. "Somos más y el próximo 28 de mayo seremos más. En 2019 fue Bergara, y ahora nos toca a nosotros. Es el turno, también de Aretxabaleta y Eskoriatza. Es nuestro momento", ha concluido.