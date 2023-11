Otegi asegura que tomó la decisión de no ser candidato hace meses y niega que tenga que ver con que Urkullu no repita

Afirma que no conoce a Imanol Pradales, pero dice que obedece a un perfil "absolutamente neoliberal, que no es el que necesita el país"

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha negado que su decisión de no ser candidato por su coalición a lehendakari tenga que ver con que Iñigo Urkullu no repita candidatura, y ha asegurado que tomó la decisión "hace mucho tiempo, en función de un análisis político".

De esta forma, ha desmentido la afirmación del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, quien esta mañana señalaba que "una de las primeras consecuencias del movimiento del PNV", al no proponer de nuevo candidato a Urkullu, es que Otegi "se ha caído del cartel y ha tenido que hacerlo muy rápido".

Asimismo, el líder de la coalición independentista ha señalado que no ha hecho pública su decisión hasta ahora para proteger el proceso de elección de una nueva candidata o candidato, que tiene que ser "sosegado y tranquilo", al tiempo que ha rechazado que su pasado personal sea "un lastre" para ensanchar la base electoral de EH Bildu, ya que sigue siendo coordinador general de Euskal Herria Bildu y en los últimos seis años ha habido un "crecimiento sostenido" de esta coalición en "todas y cada una" de las elecciones.

En declaraciones a la Cadena Ser, Otegi ha sostenido que nada más hacerse pública su decisión de no concurrir a la Lehendakaritza, se puso en marcha el proceso de elección de candidato o candidata, decisión que se tomará "a lo largo de diciembre". "No sé decir si es a finales de diciembre, principios de enero o a finales de diciembre, no lo sé", ha dicho.

RELEVO EN EL PNV

Preguntada su opinión sobre el relevo en la candidatura del PNV a la Lehendakaritza, ha indicado que se ha hecho de manera "muy atropellada", fruto de una "crisis política" y de "identidad política".

Dicho esto, ha apuntado que le "choca" que lo que se ha buscado es un perfil "similar o muy parecido al del señor Urkullu". Como reflexión personal, ha considerado que se trata de un perfil "establishment, un perfil de mantenimiento del status quo muy ligado a sectores económicos, sobre todo de Bizkaia" y ha interpretado que el PNV está haciendo "un viraje más hacia posiciones de derecha y conservadoras".

Aunque ha reconocido que no conoce personalmente al diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia y candidato que la Ejecutiva del PNV ha propuesto a su militancia para concurrir a las próximas elecciones como aspirante a lehendakari, Imanol Pradales, el dirigente de la izquierda abertzale ha manifestado que le da la impresión de que obedece a un perfil "absolutamente neoliberal, que no es el que necesita el país, pero al final será el país quien decida si es el lehendakari o no".