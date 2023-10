Otegi cree un "disparate" el ataque a la tumba de Buesa y denuncia que se deje a Bildu "fuera de la foto" de rechazo

Ve "realmente extraño" que "en una semana clave" en la que EH Bildu se va a reunir con Pedro Sánchez pasen "estas cosas"

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que los ataques al monolito y la tumba del dirigente socialista y exconsejero vasco Fernando Buesa "no tienen nombre", "no es político" y es "un disparate", y ha denunciado "una estrategia" para dejar a EH Bildu "fuera de la foto de rechazo" por no utilizar la palabra condena. Además, ha calificado de "realmente extraño" que "en una semana clave" en la que EH Bildu se va a reunir con Pedro Sánchez para abordar la investidura pasen "estas cosas".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha insistido en que la coalición soberanista "rechaza, desde el minuto uno, lo que ocurrió". "Es que, a nadie se le pasa por la cabeza que hacer una cosa así sea una cosa que no haya que rechazar", ha añadido.

Por otra parte, ha aludido al "famoso debate semántico" sobre las palabras a utilizar (condena y no rechazo). "Si uno repasa el diccionario María Moliner verá que la palabra condenar tiene muchos sinónimos, algunos de los que empleamos nosotros. Entonces, ¿por qué hay un empeño en poner por encima de cualquier posibilidad de rechazar conjunta y unánimemente actos de esta naturaleza, que no tienen ni sentido, ni tienen ningún tipo de justificación?, se ha preguntado.

Según ha respondido él mismo, se debe al "intento de dejar fuera la foto a Euskal Herria Bildu" y "hay una estrategia para eso, punto. Y no tiene otro sentido". "Porque, ¿cuál es la diferencia entre condenar, rechazar y reprobar? Para el Molina Moliner ninguna", ha dicho.

Por ello, se ha preguntado por el "empeño en hacer un debate" que además "la gente ya no entiende". "No entiende ni una posición ni la otra probablemente. Porque dice, ¿por qué se pelean estos? Por una palabra", ha manifestado.

Según Arnaldo Otegi, si el acto de homenaje a Fernando Buesa celebrado este domingo por las juventudes socialistas hubiese sido convocado por el Ayuntamiento, habría concitado y suscitado la concurrencia de todas las fuerzas políticas".

"Es decir, ¿por qué en vez de hacer un debate constructivo en decir cómo salimos todos juntos y todas juntas, a rechazar esto?", ha insistido.

A su juicio, "se busca premeditadamente utilizar determinadas palabras que saben que en el pasado se han utilizado para la disputa política, esto es lo que no acabamos de entender".

"Ahora, dicho esto evidentemente nosotros mostramos nuestro rechazo. Es que a nadie se le pasa por la cabeza hacer estas cosas, salvo a no sabemos quién", ha añadido.

"EXTRAÑO"

Además, ha calificado de "extraño" que "cada vez que hay una disputa electoral en este país, pasan cosas muy raras" y se ha preguntado "quién está detrás de esto". "¿No hay cámaras? Hombre, oí al Lehendakari decir que hay grupúsculos. Hombre, usted tiene una Policía. Su Policía sabrá quiénes son. O tendrá mecanismos para investigar esto", ha apuntado.

El coordinador general de EH Bildu se ha preguntado "por qué no se hace" y "nunca hay una clarificación en torno a determinados ámbitos que siempre ocurren en determinadas circunstancias que se nos hacen un poco extrañas en términos políticos".

"O sea, lo que se hizo con el monolito y con la tumba no tiene nombre y no es político. Yo me niego a calificar eso de una acción política. Eso no es una acción política", ha manifestado.

Preguntado de nuevo por qué no utilizan la palabra condena para rechazar este tipo de actos que les deja 'fuera de la foto' con el resto de partidos ha respondido que EH Bildu quiere estar en esa imagen. "Nosotros queremos estar y estamos en la foto del rechazo a este tipo de actos", ha señalado, a la vez que ha dicho que un posible uso del término 'condena' llevaría a recordar que "llevamos muchos años sin utilizar esa palabra en términos de condena de acciones de la organización armada".

"Y entonces sería: ¿entonces ustedes por qué no hacen esto? Entonces sería como un interminable laberinto en el que lo que se buscaría ver lo que queremos decir con esto", ha añadido.

Para Arnaldo Otegi, esta polémica "es un poco complicado ya". "Estamos en el 2023 y seguimos viniendo a la radio pública a tener que demostrar que a nosotros no nos parece normal que se ataque una tumba, que nos parece un disparate", ha aclarado.

Además, ha recordado que este fin de semana se han pintado sedes de la coalición soberanista "y no apareció en ningún lado". "Nosotros no estamos en la política vasca para hacer este tipo de cosas, ni para justificarlas, ni para darles carácter político, estamos en la política vasca para tratar de buscar soluciones a los problemas de la gente. Y en esto estamos. Y la gente nos apoya cada vez más. Quizás ese sea el problema", ha añadido.

En su opinión, ha quien busca "una imagen de EH Bildu que no es la real, porque está creciendo mucho". Además, ha destacado el "contexto" en el que se ha reproducido el ataque a la tumba y posterior polémica, "en la semana en la que Pedro Sánchez se va a reunir con EH Bildu". "Por primera vez un presidente de gobierno en funciones se reúne con EH Bildu. Estamos en semanas críticas para ver si hay investidura o no, ¿y pasan estas cosas"", se ha preguntado.

Preguntado por si ambas cosas pueden guardar relación, ha dicho que lo desconoce. "Pero es que me parece realmente extraño porque, ¿esto a quién beneficia? ¿Y a quién perjudica? Y esta es la pregunta que me hago permanentemente, porque digo, esta es una semana clave y pasan estas cosas. Yo no quiero decir que esto sea así, ni que esto sea una operación desarrollada por alguien, pero que me resulta curioso", ha concluido.