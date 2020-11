Otegi defiende los recibimientos a presos etarras cuestionando el desfile en el cuartel de Intxaurrondo el 12 de octubre

Pide más acercamientos a cárceles próximas al País Vasco

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido, ante las críticas que se realizan a los recibimientos de presos de ETA a su salida de prisión, que "nadie va porque quiera revictimizar a nadie", sino porque "recibe a un convecino que se ha pasado en la cárcel un montón de años".

"¿Cuando las autoridades van el 12 de octubre a Intxaurrondo a presenciar el desfile de la Guardia Civil, nos revictimizan a los torturados en ese cuartel?", ha cuestionado Otegi en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, en la que ha pedido que "lo que hay que ser es coherente y exigir todo en todas las direcciones".

Asimismo, ha considerado que los acercamientos a cárceles próximas al País Vasco de reclusos "llegan tarde" y son "del todo insuficientes". En este sentido, ha señalado que mantener la dispersión "no tiene mucho sentido" y ha apostado por "intensificar los movimientos".

En esta clave, Otegi ha advertido de que "difícilmente se puede construir la convivencia desde el intento, por una parte, de imponer un relato". Según ha lamentado, hay "sectores de todo tipo que tienen un interés en convertir el ámbito de la convivencia en un ámbito para la refriega política".

En relación con el Día de la Memoria, ha valorado que "ocurrieran cosas que apuntan un poco el camino", como el hecho de que "en Tolosa todos los grupos municipales aprobaran una moción reconociendo a las víctimas de la dispersión de los presos".

Por su parte, ha reivindicado que "todas las memorias, todos los sufrimientos, todas las verdades, todos los relatos" tienen que ser "incluidas" para construir "un futuro diferente". "No voy a negar el relato de nadie. Existen relatos diferentes y todos deben ser respetados. Y que uno defienda un relato no significa que argumente el sufrimiento de ninguna de las otras partes porque eso nos llevaría a un callejón sin salida", ha precisado.

HUELGA DE HAMBRE

Finalmente, preguntado por la huelga de hambre y sed que mantiene el preso de ETA Iñaki Bilbao 'Txikito', ha dicho compartir la reciente reflexión de Sortu al respecto y, tras subrayar que su formación mantiene "una posición ideológica muy alejada" respecto al recluso, ha señalado que "de lo que se trata ahora es de que no ocurra un desenlace fatal", algo que debería ser "la obsesión" también "de sus compañeros que sostienen su lucha".

"El objetivo de todo el mundo debería ser salvar la vida de este militante político, desde las antípodas ideológicas y desde que no comparto para nada la acción que ha emprendido", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que su formación tiene "una estrategia para sacar los presos a la calle" y no quiere "mártires", sino "gente que salga a la calle y pueda convivir en paz, democracia y libertad en este país". "Esta es nuestra opción", ha insistido el coordinador de EH Bildu, que no ve "mucha lógica" en emprender "acciones que, si planteas un objetivo inalcanzable, sólo tienen un horizonte". "No queremos ese horizonte para él ni para nadie", ha concluido.