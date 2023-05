Otegi denuncia una operación para "amputar el censo" con la ilegalización de EH Bildu y partidos catalanes

Arremete contra PNV y PSE-EE: "Van en coalición y no queremos que los mismos sigan haciendo lo mismo y pactando con los mismos"

SAN SEBASTIÁN, 20 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha denunciado este sábado que se ha puesto en marcha una operación por "el bloque reaccionario" del Estado para "amputar el censo electoral" con la ilegalización primero de la formación soberanista vasca y, posteriormente, de los partidos catalanes. "Pero no lo van a conseguir", ha avisado.

Otegi ha participado este mediodía en un acto electoral de EH Bildu en la plaza Cataluña de San Sebastián, en el que también han intervenido la candidata de la formación soberanista a diputada general de Guipúzcoa, Maddalen Iriarte, y el aspirante a la Alcaldía donostiarra, Juan Karlos Izagirre.

El líder de EH Bildu ha alertado de que hay en el Estado "un bloque reaccionario" que ha puesto en marcha "la operación que se llama 'salvar al régimen del 78'", a costa de "amputar el censo electoral" sobre todo "de las viejas naciones como Cataluña y Euskal Herria"

Se trataría, según ha apuntado, de ilegalizar en primer lugar a EH Bildu, para después hacer lo mismo con los partidos catalanes. "Tenemos que tener muy claro que esa es su intención y que no lo conseguirán", ha asegurado.

El líder de la formación soberanista ha afirmado que, cuando EH Bildu "entra en las instituciones, los fascistas salen por la ventana". En esta línea, ha apuntado que EH Bildu "llegó" al Ayuntamiento de Pamplona y el general franquista Emilio Mola "abandonó tierras de Euskal Herria". "Eso es lo que no nos perdonan", ha asegurado.

PNV Y PSE-EE

Arnaldo Otegi ha arremetido contra quienes "se empeñan estar en el lodazal" frente a quienes intentan hacer "un debate más sólido". En este sentido, ha criticado el "ejercicio de hipocresía total" de PNV y PSE-EE en campaña, al tratar a la gente "como si fuera menor de edad, como si no tuviera conocimiento ni capacidad de reflexión".

"Ellos van en coalición, y frente a ellos, está EH Bildu. Nosotros no queremos que los mismos sigan haciendo lo mismo y pactando con los mismos, porque el país no se lo merece y porque Donostia no se lo merece", ha enfatizado.

IZQUIERDA Y DERECHA

Además, ha destacado que la diferencia entre la izquierda y la derecha es que estos últimos "especulan con los derechos de la gente". "Donde la derecha ve negocio, la izquierda ve derechos de la gente y nosotros nos debemos a los derechos de la gente", ha afirmado.

Por ello ha pedido el voto para EH Bildu el próximo 28 de mayo, cita electoral en la que se ha mostrado convencido obtendrán un "muy buen resultado", porque en la coalición soberanista no van a permitir que "jueguen con los derechos de vascos" y va ha hacer que "este pueblo sea libre".

"LA GUIPÚZCOA DEL MAÑANA"

Maddalen Iriarte ha señalado que los ciudadanos escribirán en las urnas el próximo 28 de mayo "el titular de la Guipúzcoa del mañana", que "relatará que EH Bildu tiende su mano izquierda para gobernar Guipúzcoa desde la escala humana".

"Vamos a dar respuestas a los problemas actuales desde la cercanía, ofreciendo desde las instituciones sensibilidad, empatía y solidaridad", ha afirmado, porque ha asegurado que saben hacerlo y lo van a hacer. "No vamos a aceptar ningún tipo de agresión en Guipúzcoa", ha señalado en alusión al último crimen machista registrado en Orio y a la última agresión homófoba y racista en Villabona.

Por su parte, Juan Karlos Izagirre ha lamentado que los donostiarras estén "perdiendo la conexión con su barrio y ciudad", debido a "las decisiones que el Gobierno municipal ha tomado o no ha tomado en los últimos años". "Es hora de decirle hasta aquí a Eneko Goia", ha señalado en alusión al alcalde y candidato jeltzale a la reelección.

El aspirante de EH Bildu ha abogado por "recuperar Donostia" con "otro modelo de gobierno y con otras formas de hacer". "Tenemos la oportunidad de reconducir esta situación", ha asegurado.

A su juicio, "se debe canalizar el malestar de los donostiarras en energía eficiente y positiva". Izagirre ha defendido que "EH Bildu tiene una oferta para que todas volvamos a conectar de nuevo con la ciudad", que pasa por "crear oportunidades para que los donostiarras desarrollen su proyecto de vida en Donostia y para que recuperen la ciudad para abordar los retos del futuro".

"Porque querer vivir y envejecer en tu barrio no es una exquisitez, es un deseo legítimo y precioso", ha señalado, para añadir que "se puede conseguir una convivencia amable entre visitantes y donostiarras, sin que nadie se sienta perjudicado", pero para ello "hay que gobernar y adoptar medidas".

Finalmente, ha señalado que el día 28 de mayo "hay que elegir, si seguimos como hasta ahora, o si queremos recuperar nuestros barrios y nuestra ciudad, nuestra Donosti, con un objetivo, poder vivir bien y a gusto en Donosti".

"Que nuestro malestar, decepción, enfado de estos últimos años no se queden en meros sentimientos negativos, encaucemos estos sentimientos de manera productiva y positiva", ha afirmado, para añadir que EH Bildu "no puede perder ni un solo voto", porque "por mucho que digan, están las cosas a la par".