Otegi denuncia que se usan los ataques a sedes como "tinta de calamar", y se muestra en desacuerdo con estos actos

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

Últimas noticias

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha manifestado su desacuerdo con que "se hagan cosas" a las sedes de partidos políticos, en referencia a las pancartas y pintadas realizadas contra el PNV en los batzokis, pero ha advertido de que el Gobierno Vasco y "determinadas" formaciones buscan, con la estrategia de la "tinta de calamar, desviar la atención de las cosas relevantes que pasan en el país".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha asegurado que "hay gente que tiene interés" en que se hable "de determinadas cosas", y ha eludido pronunciarse también sobre las acusaciones de los sindicatos de la Ertzaintza que han denunciado una campaña de acoso por parte de las juventudes de Sortu, a las que responsabilizan de fomentar estos comportamientos con sus declaraciones.

El vídeo del día Puigdemont y exconsellers recurren al TUE la suspensión de su inmunidad

"No me merecen ni contestación estas acusaciones porque, en este país se habla de campañas orquestadas, pero esto sí que es una campaña orquestada", ha indicado. A su juicio, "hay gente que tiene interés en que se hable de determinadas cosas". "Y hoy tengo la intención de sustraerme a hablar de determinadas cosas", ha dicho.

Arnaldo Otegi ha insistido en que no discutirá "en público" con determinadas organizaciones sindicales porque no le "corresponde" y no tiene "ningún interés".

ATAQUES A BATZOKIS

Preguntado por los ataques a sedes del PNV --14 batzokis atacados en mayo--, se ha limitado a recordar un tuit que hizo público a través de su cuenta, y en el que afirmaba que "cuando este Gobierno tiene grandes problemas, siempre pasan estas cosas".

A su juicio, el Ejecutivo vasco "y determinados partidos políticos" buscan "desviar la atención de las cosas relevantes que pasan en el país", como los menores índices de vacunación, la "venta de empresas públicas" como Euskaltel, que "no va a haber TAV, sino trenecito", que se gobierna de forma jerárquica y se tienen "tasas importantes de paro".

"El Gobierno vasco lo que hace es instrumentalizar determinadas cosas para que se hable de otras cosas y no de lo que ellos hacen. Este es un país en el que el lehendakari no dice la verdad en el Parlamento y en el consejero de Interior miente. Estas son las noticias relevantes y el resto es tinta de calamar", ha asegurado.

Arnaldo Otegi ha apuntado que nunca" ha sido "favorable a que se hagan cosas en las sedes de los partidos políticos", pero ha recordado, "con un cierto tono de ironía", que en Euskadi "se cerró un periódico, se han torturado directores", a la izquierda abertzale se le "cerraron todas las sedes" y sus dirigentes fueron encarcelados.

"Yo siempre he dicho que no soy partidario de que se hagan cosas en la sedes, siempre teniendo en cuenta que existe la libertad de expresión, etc, pero el intento permanente de determinados sectores y medios de comunicación de intentar esparcer tinta de calamar sobre los verdaderos problemas que tiene el país con estas cosas, ya es algo como 'el día de la marmota'", ha señalado.

Otegi ha destacado el "anuncio importante" para derogar la Reforma Laboral. "Yo no vengo aquí para hablar del PNV ni de los sindicatos de la Policía. Creo que EH Bildu hace cosas positivas para el país, y me parece que existe una estrategia muy orquestada para hacer ver que EH Bildu se dedica a otras cosas. No, nosotros nos dedicamos a derogar la Reforma Laboral", ha señalado.