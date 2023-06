Otegi denuncia un veto a que gobierne EH Bildu como el que hubo en Italia contra el Partido Comunista en los años 70

"Las autonómicas van a ser un marco de disputa por la hegemonía, pero no entre siglas sino entre proyectos políticos", expresa

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha criticado que existe "una operación como la que hubo en Italia contra el Partido Comunista en los años 70" para impedir que EH Bildu alcance gobiernos.

En una entrevista a Diario Vasco recogida por Europa Press, el dirigente soberanista analiza los resultados electorales del pasado 28 de mayo y defiende que, aunque "el nuevo ciclo no va a cristalizar en unos días, hay una tendencia clara y que esa dinámica de cambio es imparable".

En esta línea, considera que las próximas elecciones autonómicas van a ser un "marco de disputa de hegemonía entre el PNV y EH Bildu", pese a que "no es una disputa de siglas sino de proyectos que aspiran a gobernar".

Por otro lado, cree que hay en marcha "una operación como la que hubo en Italia contra el Partido Comunista en los años 70" para impedir que EH Bildu alcance gobiernos. "Incluir al PP en esa santa alianza para que la primera fuerza no llegue al poder me parece un grave error estratégico de PNV y PSE", añade.

Asimismo, advierte que tanto el diputado del PNV Aitor Esteban como el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, han "abierto la posibilidad de sostener a Feijóo" y recuerda que "ya lo hicieron con Rajoy o Aznar".

"Es cierto que no lo contemplan si en la ecuación entra Vox, pero en Durango Vox retiró su candidatura a favor del PP con el objetivo de arrebatarnos la alcaldía y todo apunta a que lo harán. Si solo piensas en el poder acabas haciendo esas cosas", censura.

Otegi, que no cree que "el 'factor Bildu' sea el problema de Pedro Sánchez", argumenta que "en el Estado todavía hay partido" y no cree no que la derecha tenga "de antemano ganadas las elecciones" generales.

Además, asegura que la polémica surgida por la presencia de expresos de ETA en sus listas "quizá en determinados sectores desmotivó algo a la hora de votar" a EH Bildu.

"Estamos deseando ir a una Comisión de la Verdad para que todo el mundo reconozca lo que ha hecho. ¿El Estado va a reconocer lo que hizo con la tortura y la guerra sucia? El problema no es ético sino de proyecto político", indica.