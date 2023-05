Otegi dice que Ayuso y el PP no les perdonan que si es por EH Bildu "no gobernarán en ninguna institución"

La candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz destaca que "EH Bildu tiene al alcance de la mano gobernar" en la ciudad

VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que el voto a su formación es la garantía de que se va a "desalojar a las derechas" y ha considerado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el PP no les perdonan que, si es por ello, "no gobernarán en ninguna institución".

"Hago un llamamiento para el conjunto de Euskal Herria. La única fuerza de izquierda transformadora que tiene posibilidad de ganar y desalojar a las derechas de las instituciones es EH Bildu. No se trata de un voto útil, se trata de un voto eficaz", ha subrayado.

Otegi ha participado este domingo de un acto político, celebrado en Vitoria-Gasteiz, junto a la candidata a diputada general de Álava, Eva López de Arroyabe. y la candidata a la Alcaldía de la capital alavesa, Rocío Vitero.

"No hablo de voto útil, todos lo son, hablo de voto eficaz. Y el único voto eficaz para ganar desde la izquierda es el frente amplio de EH Bildu. No hay que estar de acuerdo con nosotros al 100%, solo hay que querer mejorar las cosas y atender a los problemas de la gente", ha manifestado Otegi.

El coordinador general de EH Bildu ha hecho un llamamiento para "fortalecer el espacio que representa la Euskal Herria plural, reconciliada, de izquierdas y soberanista".

Asimismo, Arnaldo Otegi ha puesto en valor el camino recorrido por la izquierda independentista en los últimos años. "Hoy estamos pensando en ganar en Gasteiz, Iruñea y Donosti, y eso refleja cuánto hemos avanzado", ha sostenido.

También ha hecho referencia a la campaña electoral. "Mientras EH Bildu ha hablado de las materias y propuestas que preocupan a la gente, el resto ha hablado de EH Bildu. No hay mitin en el que no hablen de nosotros", ha expresado, para manifestar que "unos hablamos de nuestras propuestas y nuestras soluciones y otros hablan de nuestras propuestas y de nuestras soluciones porque, probablemente, no tienen las suyas".

CRITICAS AL PP

Otegi ha tenido palabras para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este sábado estuvo en Bilbao, y ha asegurado que se ha quedado "estupefacto" antes sus declaraciones.

A su juicio, el PP "no les perdona tres cosas", la primera de ellas que el 11-M les "desenmascara delante de todo el planeta como lo que son: una cuadrilla de fascistas y mentirosos", en alusión a los atentados yihadistas de Madrid que el Gobierno del Partido Popular atribuyó también a ETA.

"Tampoco nos perdonan que si está en nuestra mano, no van a gobernar en ninguna institución de este país. En ninguna. Porque nosotros no somos sectarios, como dijo alguno. Nosotros fuimos capaces aquí, en este Ayuntamiento, de poner al PNV en la alcaldía, siendo la tercera fuerza política, porque para nosotros lo primero es el país", ha recordado Otegi.

Por último, ha asegurado que "la estrategia de Ayuso busca salvar al régimen del 78 y amputar el censo electoral en Cataluña y en Euskal Herria para poder gobernar". "Pero tiene una parte de ignorancia porque ya lo dijo Machado, Castilla siempre desprecia lo que ignora", ha expuesto.

"A MIL VOTOS" EN VITORIA

Por su parte, la candidata de la coalición abertzale a la Alcaldía de la capital alavesa, Rocío Vitero, ha destacado que EH Bildu tiene "al alcance de la mano gobernar" en Vitoria.

"Estamos a mil votos de la alcaldía de Gasteiz, estamos a mil votos de conseguirlo. Que Euskal Herria Bildu gane las elecciones es la llave que abre la puerta a un gobierno progresista y de avance en Gasteiz, a un gobierno que represente en el Ayuntamiento los valores que ya son mayoritarios en nuestra sociedad", ha subrayado Vitero.

La candidata ha hecho un llamamiento al voto de la ciudadanía, ya que "para aspirar a gobernar en Gasteiz, EH Bildu tiene que ser la fuerza más votada". "Frente a quienes dicen que todos los políticos somos iguales, yo les digo que no. A EH Bildu no hemos venido a hacer carrera política, no hemos venido a beneficiarnos de esas puertas giratorias, no hemos venido a recoger sobres ni mordidas, sino a ganar derechos para la ciudadanía", ha agregado.

Por su parte, la candidata a diputada general de Álava ha pedido el voto de la ciudadanía. "El próximo domingo tienen que entrar en las urnas las dos papeletas de EH Bildu: la blanca del Ayuntamiento y la sepia a las Juntas Generales".

"El domingo que viene aspiramos a todo. Sabemos que las 42 pedazo de listas municipales que se han presentado tendrán unos resultados muy buenos. Y esta fuerza de cada pueblo, hay que llevarla también a la Diputación y Araba", ha apelado López de Arroyabe.

Por último, también le ha interpelado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Embarrar es lo que hace la señora Díaz Ayuso, que entre majadería y majadería nos cuenta que los abertzales queremos reconquistar Rioja Alavesa. Señora Ayuso, le voy a decir una cosa. Rioja Alavesa es Euskal Herria y lo ha sido desde siempre", ha zanjado.