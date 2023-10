Otegi dice que "no" hay novedades sobre su posible candidatura a lehendakari y cree que "se adelantarán" las elecciones

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que "no" hay novedades sobre su posible candidatura a lehendakari por parte de la coalición soberanista, cree que "se delantarán" las elecciones autonómicas, y considera que el lehendakari, Iñigo Urkullu, será candidato del PNV porque "le veo en una campaña muy intensa".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Otegi ha asegurado que EH Bildu hará las cosas "con tranquilidad" y que, seguramente, el proceso interno para elegir a su candidato a lehendakari se iniciará en diciembre.

"No (hay novedades), aunque, visto lo de hoy, creo que 'El Mundo' piensa que seré yo. No sé si Urkullu será candidato a lehendakari. Parece que sí, porque le veo en una campaña muy intensa, pero ya veremos", ha señalado.

En este sentido, ha dicho que no le importaría "mantener un debate político" con Urkullu, porque "siempre he sido muy partidario de ello", y ha lamentado que "en este país no se hagan debates políticos, porque creo que es bueno que la gente vea qué plantea y qué piensa cada uno".

"Me gustaría (debatir con Urkullu), pero no porque haya unas elecciones, sino porque me gustaría hacer siempre este tipo de debates en este país. El debate es bueno", ha asegurado.

Asimismo, el coordinador general de EH Bildu ha considerado que "seguramente se adelantarán" las próximas elecciones autonómicas, aunque ha destacado que "estamos muy tranquilos, no estamos obsesionados y no tenemos prisa".

"Lo nuestro es un sirimiri, una subida de marea sin prisa. Cada vez obtenemos mejor resultados, no tenemos las hipotecas que tienen otros, y no tenemos gente tocando a la puerta en busca de un empleo público. Estamos muy tranquilos, queremos conformar una alternativa y presentarnos con ella", ha concluido.