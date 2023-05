Otegi (EH Bildu) dice que no van a permitir que la derecha gobierne en Navarra

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la formación soberanista tiene "vocación de gobierno y Estado", pero no necesita "estar en los gobiernos porque no tenemos gente para enchufar". "Lo que tenemos claro es que no vamos a permitir que la derecha gobierne en Navarra", ha señalado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Otegi ha asegurado además que EH Bildu tiene "muy claro" que va a "cerrar las puertas a la derecha en cualquier caso, en cualquier circunstancia y lugar".

A su juicio, un posible Gobierno de PP y Vox en España supondría "un retroceso en libertades y derechos" de tal modo que "al pueblo vasco no le conviene que la derecha llegue al gobierno en el Estado". "Haremos todo lo posible para que la derecha no gobierne en ningún sitio, también en las municipales", ha zanjado.

Por otro lado, ha considerado que PP y Vox son "la misma cosa", aunque "cada uno trabaja un mercado". "Hacernos creer que Vox es el malo malísismo frente a un PP moderado es un truco", ha argumentado, para añadir que la coalición soberanista "jamás apoyará un Gobierno del PP en el Estado", lo que es "una diferencia" frente a otros, en referencia al PNV.

"Además, aspiramos a que nuestra presencia en Madrid sea temporalmente limitada. Somos independentistas y no estamos dispuestos a que se nos trate como menores de edad o personas discapacitadas", ha añadido.

Por otro lado, y cuestionado por la propuesta de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, de crear una cadena de supermercados públicos, Otegi ha advertido que, más allá de la propuesta, "los alimentos son un bien básico".

"El neoliberalismo ha convertido todo en una mercancía para ganar dinero. No se puede construir una sociedad justa si se deja todo al albur del mercado. No es una sociedad decente aquella que no garantiza a la gente los derechos básicos", ha manifestado.