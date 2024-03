Otegi (EH Bildu): "La independencia no llegará si no llegamos antes a los gobiernos"

Alrededor de 15.000 personas participan en Pamplona en la manifestación convocada por EH Bildu por el Aberri Eguna

PAMPLONA, 31 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que "la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos" y ha destacado que la coalición abertzale tiene "vocación de alternativa de gobierno" para demostrar que "este es un país que tiene un proyecto nacional de soberanía al servicio de las mayorías sociales".

Así lo ha afirmado durante su intervención en el acto político que EH Bildu ha celebrado este domingo en Pamplona con motivo del Aberri Eguna como punto final a una manifestación en la que han participado alrededor de 15.000 personas, según la Delegación del Gobierno.

La movilización ha partido pasadas las 12.15 horas desde la Plaza de Europa ante una persistente lluvia encabezada por una gran bandera verde con un escudo representando los siete territorios que componen Navarra, Euskadi y el país vasco francés. También se han visto numerosas banderas de Navarra e ikurriñas, así como alguna estelada y banderas de Palestina.

Le seguía una pancarta con el lema 'Nazioa gara' portada por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi; el candidato a lehendakari, Pello Otxandiano; el candidato en las elecciones europeas; Pernando Barrena; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; la portavoz en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal; la diputada Bel Pozueta, la senadora Idurre Bideguren; así como las portavoces de la coalición en las Juntas Generales de Guipúzcoa y Álava, Maddalen Iriarte y Eva Lopez de Arroyabe.

También han estado presentes la eurodiputada de ERC, Diana Riba, y el responsable de relaciones internacionales y de la ejecutiva del BNG, Rubén Cela, formaciones con las que EH Bildu concurrirá a las elecciones europeas en la coalición Ahora Repúblicas.

La manifestación ha recorrido la avenida Bayona entre gritos reclamando la independencia y música, flanqueados por varias personas que recibían con aplausos a los manifestantes. Ha finalizado en el parque de Antoniutti donde se había instalado un escenario en el que ha intervenido el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Otegi ha destacado que, frente a quienes el Aberri Eguna es "algo del pasado", "una incongruencia histórica" o una "costumbre", EH Bildu celebra todos los años este día "para hacer una negación radical, democrática y popular" a que "haya dos Estados que pretendan decidir por nosotros y por nosotras".

Ha afirmado que "formamos parte de un proyecto nacional que tiene vocación de alternativa de gobierno" pero, especialmente, una "vocación de estado soberano, de estado independiente y de República Vasca".

Ha incidido en la necesidad de "alcanzar los gobiernos" para "demostrar que los independentistas somos capaces de mantener nuestro orgullo por nuestra vieja nación", poniendo como ejemplo "grandes movilizaciones de pensionistas o una huelga feminista". También para demostrar "mediante nuestra acción de gobierno que este es un país que tiene un proyecto nacional de soberanía, que pone la soberanía al servicio de las mayorías sociales de este país".

"Queremos también tener el orgullo de decir que Euskal Herria es la vanguardia en toda Europa de los derechos sociales, de la defensa de la salud, de la defensa de la educación, de la defensa de la tierra y de la defensa del reparto de la riqueza", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha subrayado que "nosotros no tenemos ni ansiedades, ni prisas; no vamos con prisa porque vamos lejos" porque "tenemos claro cuál es el horizonte". En este sentido, ha destacado que "estamos generando las condiciones mediante el acceso y la articulación de grandes mayorías sociales y populares a determinados gobiernos".

Se ha mostrado "persuadido de que la independencia de este país va a atravesar fases diferentes en cada coyuntura histórica". Ha asegurado que "la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos y esos gobiernos tienen que ser gobiernos con propósito. Seguramente gobiernos con otros". Algo que "nos permitirá acrecentar la base independentista".

"No alcanzaremos la independencia de un día para otro si no existen escenarios intermedios", ha añadido el coordinador general de EH Bildu, quien ha remarcado que "ese es el camino que tenemos trazado y ese es el camino que junto al pueblo trabajador vasco recorreremos hasta alcanzar la República vasca. Que no le quepa la menor duda a nadie".

El dirigente de EH Bildu se ha referido también al conflicto en Gaza y ha mandado un "abrazo solidario al pueblo palestino" que "está sufriendo un genocidio" y "merece vivir en paz y con dignidad". Ha resaltado que "este es el país que votó que no a la OTAN"; por ello, "en tiempos de tambores de guerra exigimos desarme, paz y soberanía para todos los pueblos".