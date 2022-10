Otegi (EH Bildu) reivindica este 12 de octubre "la soberanía" para defender una "identidad nacional vasca inclusiva"

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reivindicado este miércoles "la soberanía" para defender una "identidad nacional vasca inclusiva" y lograr todos "los instrumentos suficientes" para afrontar los grandes retos del futuro.

En un acto político celebrado en Ziortza-Bolibar (Bizkaia), Otegi ha dicho que los vascos no celebran este 12 de octubre, el Día Nacional de España, como tampoco lo hacen el 14 de julio, Fiesta Nacional de Francia. "Los vascos, que siempre hemos sido respetuosos con el resto de pueblos del mundo, decimos que nuestra única patria es Euskal Herria. No somos españoles ni franceses", ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que la izquierda soberanista vasca "reivindica la soberanía para defender la identidad nacional" vasca, pero ha precisado que el objetivo es que "este país tenga instrumentos suficientes para hacer frente a los grandes retos que se avecinan: la crisis climática, la igualdad de género, la igualdad social, los cuidados, otras políticas industriales, políticas que favorezcan el trabajo y las dinámicas que frenen el cambio climático. Nuestra soberanía y nuestra identidad son inclusivas", ha dicho.

El líder de EH Bildu cree "harto significativo" que hoy en Madrid "se celebre la hispanidad con un desfile militar, presidido por un monarca designado en su día por Franco", mientras los vascos celebran el Aberri Eguna "en términos de inclusión". "Esta es la gran diferencia", ha apuntado.

A su juicio, "el nacionalismo y el proyecto nacional español es un proyecto que impone lengua, bandera, modelo de estado y nacionalidad". "Hoy lo volvemos a decir en la patria pequeña de Bolivar, es un proyecto político supremacista, porque son supremacistas aquellos que dicen que la única nación que existe es la española, que obligan a los pueblos a aprender su lengua, a poner su bandera y a someterse a su modelo de Estado", ha añadido.

Arnaldo Otegi ha recordado que, mientras "otros" hacen desfiles militares, EH Bildu ha convocado una manifestación para el próximo 12 de noviembre. "Nosotros haremos otro desfile, un desfile popular, que llenará las calles de Bilbao con trabajadores, con baserritarras, arrantzales, con intelectuales, con hombres y mujeres, con la gente que todos los días levanta este país con su trabajo, para reivindicar una Euskal herria soberana, la paz, la libre determinación de los pueblos y para decirle a todos los fascistas que este es un país en pie y en marcha", ha afirmado.

Por ello, ha explicado que no significará solo un "no pasarán", sino un "no nos van a parar" hasta construir "una patria en la que todos los que viven y trabajan aquí se sientan identificados con su proyecto, porque es el proyecto que les garantiza todos los derechos".