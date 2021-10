Otegi insiste en que se dé solución "a la existencia de más de 200 presos" de ETA y al "conflicto político nacional"

Cree que "no es día de reproches ni exigencias", y dice que la declaración sobre víctimas de ETA es "inequívoca"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido este miércoles en dar solución "a la existencia de más de 200 presos" de ETA y al "conflicto político de carácter nacional" horas después de que se diera a conocer un vídeo en el que relacionó la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con la situación de los presos de la banda terrorista.

También ha afirmado que "no es día de reproches ni exigencias" y ha asegurado que la declaración del pasado lunes es "inequívoca" sobre que el dolor de las víctimas de ETA "no debería haberse producido nunca y que tampoco debió prolongarse en el tiempo". Además, ha defendido que este pronunciamiento es "fruto de una reflexión política y ética".

En un artículo publicado en el diario Público, recogido por Europa Press, Otegi ha realizado una reflexión sobre la 'Declaración del Dieciocho de Octubre', para considerar que "la izquierda independentista ha marcado y sigue marcando la agenda mediática y política en el País Vasco y también en el conjunto del Estado español".

Tras manifestar que hace diez años en Aiete la comunidad internacional presentó "una hoja de ruta que tenía como objetivo la resolución integral del conflicto", ha reconocido que "se ha avanzado mucho desde entonces, pero todavía queda mucho por hacer".

En este sentido, cree que la declaración de EH Bildu del pasado lunes "supone un punto de inflexión, un nuevo paso, un paso de gigante". A su juicio, "los procesos de resolución de conflictos de carácter político y armado no son sencillos, no están exentos de dificultades y contradicciones", y ha recordado que en otros lugares del mundo ha habido "graves disidencias" que han dado "continuidad a la persistencia de la violencia". "No es nuestro caso y nos felicitamos por ello", ha afirmado.

El líder de EH Bildu ha manifestado que "esta circunstancia trascendental no es fruto del azar" porque, "desde que ETA anunciase el fin de la lucha armada hace diez años, no se ha producido ningún acto de violencia atribuible a ella", lo que califica de "éxito sin precedente".

También ha recordado que hace diez años "hubo quien puso en duda el fin de la violencia por parte de ETA, quien lo definió como un mero movimiento táctico, que obedecía a intereses espurios, que no venía acompañado de una reflexión ética ni política y que no era más que un mero paréntesis de la actividad armada".

"VÍAS EXCLUSIVAMENTE PACÍFICAS"

"Quienes sostenían esta tesis mentían, y lo hacían siguiendo un guión preestablecido. Nuestra apuesta obedecía a razones éticas y políticas, nuestra apuesta por vías exclusivamente pacíficas es estratégica, y ha venido para quedarse para siempre. Quienes mentían entonces siguen mintiendo ahora", ha aseverado.

Arnaldo Otegi ha explicado que, "fruto de esta reflexión política y ética", el pasado 18 de octubre su formación dio "un paso más, de calado, significativo y cualitativo en torno al sufrimiento del conjunto de víctimas, pero haciendo una referencia específica a las víctimas de ETA".

"Nuestra afirmación de que su dolor no debería haberse producido nunca y que tampoco debió prolongarse en el tiempo es inequívoca. Es consecuencia de una reflexión interna de alcance estratégico", ha añadido.

Pese a admitir que ha habido "compañeros" que consideran que es EH Bildu la que solo da pasos, mientras "ninguna otra parte" parece tener "la más mínima de las intenciones de asumir sus propias responsabilidades", ha mostrado su respeto a esta opinión, pero ha precisado que han decidido "dar el paso" y así lo han hecho, "con convicción y determinación política".

"Deseamos que contribuya a construir una convivencia mejor para todas. Creo que mirando a los ojos de nuestro pueblo podemos afirmar que hemos estado a la altura de la responsabilidad exigida. No todos pueden decir lo mismo", ha dicho.

SOLUCIÓN PARA LOS PRESOS

Otegi ha afirmado que "la construcción de una paz justa y duradera, el cumplimiento íntegro de la hoja de ruta de Aiete, requiere de una solución a la existencia de más de 200 presos políticos vascos a los que todavía hoy se aplica una arquitectura jurídica y penitenciaria 'ad hoc' de carácter excepcional". "Sin ellos y ellas, sin su aportación y compromiso, no hubiera sido posible transitar hacia la paz", ha indicado.

Asimismo, subraya que también se tiene que dar "una solución de carácter democrático el conflicto político de carácter nacional", que, en su opinión, debería de empezar por "reconocer con naturalidad y espíritu democrático que España es un Estado de naturaleza plurinacional".

"Dicha plurinacionalidad necesita de unas reglas democráticas que encaucen y respeten la voluntad democrática de los pueblos. Euskal Herria es una nación que debe ser reconocida como tal. Resulta necesario respetar el deseo mayoritario de quienes viven y trabajan en ella a decidir su futuro sin más límites que los que exprese la voluntad popular de manera pacífica y democrática", ha remarcado.

Por ello, ha manifestado que "es hora de afrontar que en democracia no hay límites a la voluntad de los pueblos expresada en términos pacíficos y democráticos".

Para el líder de EH Bildu, hoy "no es un día para el reproche ni para las exigencias". "Solo añadiré una sugerencia constructiva: ayudaría, y mucho, a la paz y la convivencia democrática que todos hiciesen su propia Declaración del Dieciocho de Octubre. Nosotros ya hemos hecho la nuestra", ha concluido.