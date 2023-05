Otegi niega que la inclusión de condenados de ETA en listas fuera "una decisión política consciente"

Pide sus "disculpas más sinceras, si alguien lo ha entendido así", y afirma que no sería "congruente" con su declaración de Aiete

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha negado este jueves que la inclusión de condenados de ETA en las listas electorales fuera "una decisión política consciente" de la formación soberanista, y ha expresado sus "disculpas más sinceras, si alguien lo ha entendido así". Tras asegurar que esto no sería "congruente" con su declaración de Aiete, en que la que mostraron su pesar a las víctimas de la banda, ha apuntado que no quieren "añadir más sufrimiento al sufrimiento".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, Otegi ha rechazado que incluir en las candidaturas de EH Bildu a 44 condenados de ETA que habían cumplido su pena fuera "una decisión política consciente", como han asegurado algunos.

"Quien dice eso, no conoce la verdad o sencillamente está mintiendo. A nosotros, cuando saltó esa noticia, una de las primeras reflexiones que hicimos fue la de pensar que esto no era muy congruente con la posición y compromiso que adoptamos en la declaración de Aiete de intentar, en ningún caso, no añadir dolor al dolor y sufrimiento al sufrimiento", ha asegurado.

Después, según ha recordado, los siete condenados por delitos de sangre, a los que se ha referido como "compañeros", renunciaron a tomar posesión de sus cargos en caso de salir elegidos. "Y me parece que eso fue una contribución coherente con las posiciones que EH Bildu ha defendido", ha añadido.

Por ello, ha señalado que, "si alguien que piensa que EH Bildu, a estas alturas del partido, hace cosas para elevar el sufrimiento de la gente o para añadir sufrimiento a la gente, se equivoca de plano". "Eso forma parte de una campaña bastante sucia por parte de algunos sectores, pero no fue, en ningún caso, una decisión consciente, políticamente deliberada y, si alguien lo ha entendido así, a mí no me supone ningún problema pedirle mis disculpas más sinceras", ha remarcado.

En este sentido, ha insistido en que EH "no está en la política vasca para añadir sufrimiento, sino para aliviar el sufrimiento de todas las partes".

El líder de EH Bildu ha negado que el Partido Socialista les presionara para que los expresos de ETA con delitos de sangre renunciaran a sus cargos, de salir elegidos. "Hay gentes en el país que han sido víctimas de la violencia de ETA que se acercan a nosotros con posiciones sinceras y honestas, y normalmente eso nos mueve más que todo el resto. Me refiero a gente que públicamente está planteando de manera constructiva sus posiciones y sus pensamientos", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha insistido en que el Partido Socialista "para nada" les planteó "ningún tipo de decisión" al respecto. "Yo creo que esto fue una parte también de la campaña de la extrema derecha, de decir que hay una especie de estrategia coordinada entre EH Bildu y el PSOE, etc. Eso todo no tiene ningún sentido", ha apuntado.

CASO BATERAGUNE

En cuanto al 'caso Bateragune', en el que la Fiscalía ha trasladado al Tribunal Constitucional su rechazo a repetir el juicio contra Otegi por el 'caso Bateragune', el líder de la formación abertzale ha considerado que, finalmente, el TC le "amparará".

En su opinión, la pretensión del Tribunal Supremo de repetir la vista oral es "un disparate" porque ya fueron condenados todos los procesados y cumplieron condena. "No se puede hacer, no se puede juzgar a una persona por al misma causa. Esto se arreglará, estoy convencido", ha apostillado.

Preguntado por si se presentará como candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas, ha reiterado que estará "a disposición de la gente", pero ha precisado que no tienen "ningún interés en ocupar un cargo público". CAMPAÑA 'TRUMPISTA'

Arnaldo Otegi ha criticado la campaña "Trumpista" que ha desarrollado "la extrema derecha", que EH Bildu "no ha contribuido a alimentar". En todo caso, ha dicho que no gustar "a los Feijóos, a los Ayusos o a los Aznar y compañía" es "señal" de que lo que su formación "lo está haciendo bastante bien".

Además, se ha preguntado por qué en el País Vasco "no puede haber una política de alianzas absolutamente plural", y ha asegurado que las coaliciones de siempre, entre PNV y PSE-EE, no garantizan estabilidad, sino "bicicleta estática, ir para atrás".

"Nosotros vamos a ir a una política mucho más abierta, en la que los partidos políticos deberíamos entender que se puede colaborar y se puede discrepar", ha manifestado. En todo caso, ha reiterado que, si es por EH Bildu, el PP "no va a gobernar en ninguna institución".