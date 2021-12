Otegi pide aceptar "sin complejos que el bloque de investidura", con Bildu, es la que "sostiene al Gobierno"

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de que "la aritmética parlamentaria es la que es" y, por ello, se debería aceptar "sin complejos" que "el bloque de investidura", del que forma parte la coalición soberanista, es el que "sostiene el Gobierno" y "no tiene alternativa".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Otegi se ha pronunciado de este modo preguntado por las críticas que recibe el Ejecutivo de Pedro Sánchez por sus acuerdos con la coalición soberanista.

El coordinador de EH Bildu ha defendido la postura que mantiene su formación respecto al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en un contexto en que existe una "amenaza real, no inventada, a escala planetaria y europea" por el aumento del "autoritarismo" y también en el Estado español "es un problema real". Por ello, ha afirmado que "la alternativa" al actual ejecutivo es "mucho peor, no para Bildu, sino para este pueblo".

De este modo, ha incidido en que la coalición soberanista considera que "tratar de cortocircuitar esa alternativa y ganar tiempo es bueno para este pueblo". No obstante, ha subrayado que el Ejecutivo de Sánchez no puede "escudarse en eso para no caminar" porque "no se trata solo de cerrarle el paso a la derecha", sino de hacer "políticas diferentes a las que hace la derecha en materia económica, en materia penitenciaria y en materia de resolución democrática de los problemas nacionales".

Otegi, en cuya opinión existe "en sectores de la izquierda un despiste monumental", ha incidido en que "el escenario al que nos podemos enfrentar es que o hay gobierno de continuidad, o hay gobierno de PP y Vox, o hay otra vez un gobierno mediante un pacto de Estado del PSOE y PP, sacrificando la actual dirección del PSOE, en el que al final las cosas se quedan como están".

No obstante, ha precisado que no cree que este último escenario vaya a darse pese a que existen sectores "ligados a la vieja guardia" que estarían "mucho más cómodos en ese escenario que en un escenario de pacto con Bildu y ERC".

Tras insistir en el "riesgo" que supondría que PP y Vox accedan al gobierno porque conllevaría "un programa de contrarreforma sin complejos", ha apuntado que, en todo caso, "la garantía de que los vascos vivamos en un escenario en democracia plena es la república vasca o el estado vasco o la soberanía vasca" porque, si no, "siempre estaríamos pendientes de un hilo, de unas elecciones que pueden condicionar nuestra vida a peor".

Preguntado por las críticas que recibe el Gobierno por sus acuerdos con EH Bildu y otras formaciones, ha señalado que "la aritmética parlamentaria es la que es" y hay que aceptar "sin complejos" que "el bloque de investidura" es el que "sostiene el Gobierno" y "no tiene alternativa".