Otegi pide a las izquierdas convertir el 'No pasarán' en un 'No nos pararán'

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha instado este sábado a las izquierdas a convertir el histórico lema 'No pasarán' en un 'No nos pararán', y lo ha justificado así: "Lo que no decidimos nosotros lo deciden ellos".

Otegi ha acudido por primera vez a la Acampada Jove de ERC, en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), a la que han acudido también el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, informa Jovent Republicà en un comunicado.

El líder de EH Bildu se ha dirigido especialmente a la generación de las juventudes de ERC, protagonistas de la Acampada: "Os dijeron que con estudios tendríais un futuro lleno de certezas. Y esto no ha pasado. Hay quien plantea la resignación, y esto es un grave error".