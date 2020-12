Otegi responde a Marlaska que se volverá a postular como líder de la formación

SAN SEBASTIÁN, 15 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi ha invitado este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a "hacerse" militante de la formación soberanista para que pueda proponer la futura coordinación general del partido, ya que "no le gusta" que él dirija la coalición. Además, ha afirmado que, después de que Marlaska le emplazara a retirarse de la vida política, ha decidido postularse, de nuevo, como líder.

Durante una comparecencia en San Sebastián para hablar de la decisión del Tribunal Supremo de repetir el juicio por el 'caso Bateragune', Otegi ha respondido a las preguntas que se le han realizado sobre las palabras del ministro del Interior sobre que Arnaldo Otegi haría una buena "labor" abandonando la "vida política" para desvincular a EH Bildu de su pasado con ETA.

El lider de EH Bildu ha dicho, para "darle un toque un toque de humor final a esta rueda de prensa", que la coalición soberanista se encuentra "en plena campaña para hacer bilkides (militantes) en EH Bildu". "Si el ministro del interior tiene interés, se puede hacer bilkide, y nos gustaría saber cuál es la propuesta de coordinación general que le gustaría al ministro de Interior español. Ya sabemos que la mía no le gusta y, como la mía no le gusta, me voy a volver a postular", ha asegurado.