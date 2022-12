Otegi ve en la postura de TC "una especie de golpe de Estado" con algunos jueces en "vanguardia del bloque reaccionario"

Dice que probablemente apoyarán la proposicion de ley que plantee el Gobierno si sirve para el "desbloqueo"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, considera una "especie de golpe de Estado" la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación en el Senado de la reforma para renovar el tribunal y cree que algunos jueces "juegan un papel de vanguardia en el bloque reaccionario del Estado".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a la situación creada en el Estado después de que el Tribunal Constitucional decidiera suspender de forma urgente la tramitación en el Senado de las dos enmiendas para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), admitiendo las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular.

A su juicio, se ha producido un hecho "muy grave" y cree que obedece "a razones más profundas de las que a veces se quieren hacer creer". Según ha manifestado, se pretende hacer creer que se está ante un debate jurídico y "se equivocan".

Otegi ha asegurado que el problema es que no se produjo "una ruptura democrática con el franquismo" y los jueces que, "al final defendían -y algunos entusiastamente- la dictadura franquista pasaron a ser demócratas de la noche a la mañana".

Según Otegi, eso es algo que se ha "perpetuando" en el Poder Judicial y, en su opinión, ahora mismo "esa judicatura lo que ha producido es una especie de golpe de Estado limitando la capacidad legislativa de las Cortes Generales españolas".

"SECTORES MÁS REACCIONARIOS"

"Y que, en definitiva, lo que nos anuncia es hasta dónde están dispuestos a llegar los sectores más reaccionarios del Estado para parar cualquier tipo de leve democratización de ese Estado", ha asegurado.

Otegi ha insistido en que la situación es "realmente muy grave" lo ocurrido y ha indicado que los jueces que tomaron esa decisión son los mismos que les "condenaron" a los responsables de la izquierda abertzale y les "ilegalizaron". En este sentido, cree "bastante evidente que no existe independencia del Poder judicial" y "algunos jueces" en el Estado español juegan "un papel de vanguardia en el bloque reaccionario del Estado".

Ante el planteamiento de Pedro Sánchez de una proposición de ley para poder desbloquear esta situación y si apoyarán al Gobierno en esta cuestión, ha afirmado que primero tienen que ver lo que se plantea porque no lo saben exactamente.

Arnaldo Otegi ha asegurado que hay varias cosas que están a debate, una es como se desbloquea el tema del TC y una segunda es si se va a modificar o no el criterio en torno a la necesidad de tres quintos o no en la elección de los vocales del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

Tras indicar que no saben exactamente si se van a plantear las dos cuestiones, el dirigente de EH Bildu ha manifestado que, si lo que se plantea es un desbloqueo, la coalición apoyará probablemente esa opción junto con el bloque de la investidura.

Cuestionado por lo que le pediría al PSOE, ha afirmado que, en este momento, hay que ser, por un lado, "muy responsables" y, por otra parte, "muy prudentes y muy contundentes" a la hora de fijar "un límite a la querencia que tiene la derecha en el Estado español por sabotear lo que son las normas democráticas".

Arnaldo Otegi ha insistido en que en el trasfondo de todo lo que está ocurriendo está, además de la falta de "ruptura con el franquismo", también todo el tema del problema nacional.

"Cuando Feijóo sale a decir que está dispuesto a desbloquear el CGPJ si se vuelve a incorporar en el Código Penal el referéndum ilegal, si se vuelve a recuperar el delito de sedición, nos está hablando del problema nacional vasco, catalán o gallego", ha añadido.

Por lo tanto, ha asegurado que lo que, al final, está en debate es que hay un Estado "incapaz de reconocer la plurinacionalidad del derecho de autodeterminación de los pueblos" y, en función de eso, "los problemas se van regenerando y se van intensificando de manera cíclica".

Cuestionado por si le preocupa que esta situación pueda acabar llevando al líder del PP a la Moncloa, Arnaldo Otegi ha afirmado desconocerlo pero cree que es una expectativa que los vascos deberían "tener en cuenta y encima de la mesa".

"Estoy cada vez más persuadido de que si los vascos, independientemente de nuestra ideología, de ser derechas o de izquierdas, de tener tal o cual orientación sexual o de género, queremos vivir realmente en una democracia consolidada tenemos que buscar la soberanía nacional del país y construir un Estado", ha manifestado.

Tras indicar que es algo que ya no lo dice porque sea abertzale e independentista, Otegi se ha preguntado por lo que puede ocurrir si llegan PP y Vox al Gobierno de España y ha advertido de que los derechos de los vascos son "flotantes", no están garantizados y "se pueden llevar competencias". "Si queremos vivir en un escenario democrático consolidado, necesitamos que Euskal Herria sea un país soberano", ha manifestado.

DERECHO A DECIDIR

En relación al derecho a decidir y ante el planteamiento del PNV de introducir once enmiendas para incluir el derecho a decidir en la Constitución Española, aprovechando que se plantea un cambio para incluir el término personas con discapacidad, Otegi ha indicado que, en el trámite parlamentario, si alguien "plantea eso, lo van a apoyar con absoluta seguridad", aunque reconoce que no les gusta cómo se ha hecho eso".

Según ha manifestado, había un cierto "pacto no escrito" en el Congreso de que se había planteado la modificación de la Constitución para cambiar una palabra por otra y "todo el mundo habíamos acordado de palabra que no introdujéramos más enmiendas". Tras indicar que eso no quiere decir que el PNV no tenga derecho a hacerlo, ha afirmado, no obstasnte, que, sino, todos hubieran planteado sus enmiendas.

Asimismo, ha indicado que para EH Bildu el derecho a decidir es "lo suficientemente importante" como para que "no sea una iniciativa unilateral de un partido político en un trámite que todo el mundo sabe cómo va acabar". "La pregunta es cuándo digan que no qué hacemos entonces, nos parece un error -lo digo desde el respeto porque el PNV tiene perfecto derecho a meter las enmiendas que considere oportunas- pero, como país, como pueblo, nos parece un inmenso error", ha añadido.

Según ha manifestado, cuando alquien plantea una iniciativa política de ese calado debería de consultarlo con, al menos, todo el conjunto de fuerzas del arco parlamentario que están de acuerdo con el derecho a decidir y, en segundo lugar, cuando uno hace esas cosas es que, "probablemente, tiene atado de antemano que esas cosas vayan a salir porque si no generan frustración".

Por otra parte, preguntado por la aprobación este jueves en el Congreso de la Ley de Universidades y por la interpretación desde algunos ámbitos de que no se han incluido alusiones al territorio nacional por la reivindicación de nacionalistas, Arnaldo Otegi ha indicado que el problema de la derecha española es que "no acaba de entender y no quiere entender porque eso le derrumba a su edificio ideológico" que, para él, el territorio nacional "es el de los siete territorios de este país".

"No hay más territorio nacional que ese, luego hay un Estado", ha manifestado Otegi que ha indicado que "aquí no hay más nacionalismo excluyente, ni más supremacismo que el que ampara la Constitución que dice que solo hay una nación que es la española". "Nosotros negamos eso, los vascos somos una nación y exigimos y tenemos derecho a ser respetados, ha indicado.