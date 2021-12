Otti Glanzielus, exmujer de Manolo Santana, cariñoso abrazo a Claudia Rodríguez en el último adiós al tenista

MADRID, 13 (CHANCE)

Otti Glanzielus fue una de las mujeres más importantes en la vida de Manolo Santana. Casados entre 1990 y 2008 la exmodelo y el tenista formaron durante dos décadas uno de los matrimonios más estables del panorama nacional y la sueca fue como una segunda madre para Alba Santana, y Mila Ximénez solía agradecerle públicamente el amor y la dedicación con la que educó y trató a su hija cuando la pequeña se fue a vivir con su padre.

Demostrando el cariño que nunca dejó de tener por el que fue su marido, Otti ha sido uno de los rostros conocidos que han acudido a la capilla ardiente instalada en el Hospital Real de la Misericordia de Marbella. A su llegada, visiblemente emocionada, la pudimos ver abrazando cariñosamente a Claudia Rodríguez, viuda de Manolo, y con quien conversó durante unos minutos, dejando entrever su buena relación con la última mujer que ocupó el corazón del tenista.

Acompañada por su actual pareja, Otti se acercaba posteriormente al féretro de Santana y, tranquila pero con la tristeza escrita en el rostro, lo tocaba con emoción después de besarse la mano en un sentido y cariñoso último adiós a uno de los grandes amores de su vida.

"Me quedo con todas las cosas buenas. Son muchos años juntos, han sido 22 años de mi vida, como entenderéis es mucha tristeza" confesaba Otti tras abandonar la capilla ardiente, confirmando que todos los hijos de Manolo eran conocedores de la muerte del tenista pero que no era ella la más indicada para responder a la pregunta de si Alba viajará a España para dar su último adiós a su padre, con el que no tenía relación en los últimos años. Sus emotivas declaraciones, en el siguiente vídeo.