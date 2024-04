Otxandiano dice que independientemente del resultado del domingo, EH Bildu no cambiará su política en Madrid

Otegi augura cerca de 30 escaños para su coalición, que es "la columna vertebral de la vieja Euskal Herria y de la vieja Nación Vasca"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha asegurado que, independientemente de los resultados electorales de este próximo domingo, la política de su coalición no va a cambiar en Madrid, donde se ha convertido en uno de los apoyos habituales del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Nosotros hacemos política con propósito. No intercambiamos cromos, no pertenecemos a esa política convencional, somos otra cosa y ya lo hemos demostrado", ha manifestado en un acto electoral celebrado en Santurtzi (Bizkaia), en el que ha estado respaldado por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

En su intervención, el aspirante a presidir el próximo Gobierno Vasco ha insistido en que "no se puede construir este país a espaldas de nadie" y su coalición ha "demostrado la capacidad de llegar a acuerdos en muchos sitios, con diferentes, siempre con propósito".

Por otro lado, ha subrayado que "los vascos no necesitamos una política basada en la mentira, en la descalificación y en la confrontación por la confrontación". "Este país no se merece importar la peor política que hoy se ve en el Congreso de los Diputados. No vamos a jugar ahí y no se merece este país es tipo de política", ha agregado.

En este sentido, ha considerado que "no es de recibo que se interfiera el debate político para embarrarlo e intoxicarlo", para añadir que las formaciones que lo hacen "son conscientes" de que EH Bildu es capaz de "romper inercias".

"Planteamos una política de cooperación frente a una política convencional que hace prevalecer los intereses partidistas por encima del interés del país. Construimos puentes y no trincheras, no cerramos las puerta a nadie, lo que queremos hacer es abrir las ventanas, por eso reaccionan de esta manera, embarrando e intoxicando el debate político", ha agregado.

OTEGI

Por su parte, Arnaldo Otegi ha asegurado que en las elecciones de este próximo domingo la coalición independentista va a lograr cerca de 30 parlamentarios en la Cámara vasca. "En esa noche electoral, nosotros que partimos de una desventaja de 100.000 votos con el PNV hace 4 años y de 10 escaños, vamos a estar mucho más cerca de 30 que de 20. Eso es lo que va a pasar", ha celebrado.

En esta línea, ha subrayado que EH Bildu va a consolidar una tendencia al alza. "Nosotros y nosotras somos la columna vertebral de la vieja Euskal Herria y de la vieja Nación Vasca. Somos su columna vertebral. No estamos nosotros y nosotras solos, pero sin nosotros no hay proyecto nacional, ni hay proyecto popular para este país", ha manifestado.

En parecidos términos a los expresados por Otxandiano, ha manifestado que "los ataques desmedidos" de algunos contra su coalición "demuestran precisamente que el cambio es posible, porque este país es un país en marcha, es un país que se mueve". "Que la ilusión no sucumba al miedo. Sonreíd porque estamos construyendo un cambio y ese cambio se va a ver el 21 de abril", ha destacado.

En su opinión, "este país tiene que hacer un ejercicio de transparencia democrática, se tiene que poner en pie, y eso exige un cambio político, que no puede venir de la mano de los que nos han traído hasta aquí, porque los que han generado los problemas son ellos y son ellas, los que han mantenido el gobierno".

Por ello, ha afirmado que "los que ponen en riesgo los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas, los derechos de nuestros nietos y nuestras nietas, los que juegan con la salud, con la educación, con la identidad nacional de este país, con la redistribución de la riqueza, no somos las gentes de la izquierda soberanista, son aquellos que defienden que nuestros derechos pueden ser objeto de negocio en este país".