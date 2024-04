Otxandiano reivindica "un Gobierno decente" y se compromete a recuperar el "orgullo" por Osakidetza

Otegi asegura que el proyecto que EH Bildu "ha sembrado a lo bajini" durante décadas tiene "posibilidades reales de ganar"

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha reivindicado "un Gobierno decente" y se ha comprometido a recuperar el "orgullo" por Osakidetza, que se ha convertido en "símbolo" de la "decadencia" de los servicios públicos en Euskadi.

Por su parte, el coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi, se ha mostrado convencido de que "el proyecto nacional y popular" que la izquierda independentista "ha sembrado durante décadas" tiene "posibilidades reales de ganar".

Durante un acto político en Getxo (Bizkaia), en el que también han participado el coordinador general de la formación, Arnaldo Otegi, y la candidata de la coalición por Bizkaia, Edurne Benito del Valle, el aspirante a la Lehendakaritza ha asegurado que EH Bildu llega a la campaña "con los deberes hechos" porque a 16 días de las elecciones ha alcanzado "dos metas fundamentales", una de ellas que "la posibilidad del cambio es un hecho real" y "la izquierda soberanista ya es percibida como una fuerza de gobierno".

La segunda meta lograda "antes de empezar la campaña electoral" es que "a partir del 21 de abril nada será igual" porque "el mapa político ya ha cambiado en esta parte del país, y que por lo tanto, el statu quo que ha estado vigente durante tantos años ha llegado a su fin". "Los mapas políticos ya han cambiado y a partir del 21 de abril nada será igual", ha apuntado.

El candidato ha recordado su insistencia en la necesidad de "regenerar", un término que "según la RAE, es dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo, reconstituir, renovar o recuperar son algunas de sus acepciones"

A su juicio, es "evidente" la necesidad de "una regeneración política en esta parte del país", porque "salta a la vista" que determinadas decisiones políticas "han forzado una más la obvia decadencia y degeneración de los servicios públicos", de las que Osakidetza "se ha convertido en símbolo".

En este punto, ha advertido de que no se puede admitir "que se juegue con las cosas de comer, y menos con las de vivir". "Con la salud de nuestra ciudadanía no se puede jugar a la ruleta, ni con el derecho a la vivienda, ni con los cuidados de nuestros mayores, ni con los derechos de las mujeres... con todo eso no se puede jugar", ha añadido.

Pello Otxandiano ha reivindicado "un gobierno decente que defienda prioritariamente a su ciudadanía" y, por ello, se ha comprometido a que los vascos vuelvan a "enorgullecerse" de servicios públicos como Osakidetza.

"Se siente la necesidad de abrir las ventanas, de dar paso a gobiernos que sean capaces de recoger un mandato democrático que existe por parte de la sociedad vasca por avanzar en mayor soberanía y derechos sociales", ha añadido.

A su juicio, "lo cierto es que hoy, aquí, y ahora" existe "una oportunidad que es real" y que es "socialmente percibida". "Hoy, aquí, podemos decir que el necesario cambio político es posible. Es posible, y es ahora", ha insistido.

OTEGI

Por su parte, Arnaldo Otegi ha reivindicado la "otra forma de ver y entender las cosas" de EH Bildu. "Tenemos otra forma de ver las cosas, de entenderlas, porque somos diferentes", ha explicado.

Además, ha defendido la necesidad de "instalar también una mirada más pausada, más estratégica, más de fondo" en la campaña. "Vamos despacio porque vamos lejos. Sabemos a dónde queremos llegar, y estamos llegando. Hoy, aquí, y ahora, es el momento del soberanismo de izquierdas", ha señalado.

Arnaldo Otegi se ha mostrado convencido de que "en este país se va a votar masivamente abertzale y masivamente izquierdas". "Este país, podéis estar absolutamente seguros, lo que va a fortalecer es a la izquierda independentista en estos tres territorios, y eso tiene que tener alguna consecuencia política. No puede haber suma cero entre abertzales y no puede haber suma cero entre las gentes de izquierda", ha dicho.

Según ha explicado, la izquierda independentista ha "sembrado durante décadas un proyecto nacional y popular para este país, de libertad, un proyecto de izquierdas, popular e independentista".

"Hemos sido siri miri, o a lo bajini. Decíamos: vamos a llegar, y estamos llegando. Y hoy gobernamos en Iruña, en Ziburu, en cientos de pueblos de este país y estamos más cerca que nunca de, al menos, disputar unas elecciones autonómicas en las que la posibilidad real de ganar es real", ha dicho.

Además, ha añadido que, EH Bildu no quiere llegar para "ocupar sillones", sino "para ofrecer un Gobierno con propósito, un Gobierno decente que proteja, defienda y asegure las necesidades individuales y colectivas de los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa".

Aunque ha admitido de que "no hay fuerza que no sea imbatible ante el envite de la situación política cambiante", ha añadido que sí hay "fórmulas que muestran que se puede hacer política de forma diferente".

"Nosotros y nosotras somos diferentes. Entendemos la política de forma diferente, porque la política con mayúsculas es aquella que prioriza el bienestar de su ciudadanía y del conjunto del país", ha argumentado.

Otegi ha asegurado que "todos" aspiraban a "llegar a este momento" y ahora "toca empujarlo". "Si estas elecciones son importantes es porque cada día somos más en EH Bildu y seguiremos sumando más también en estos comicios", ha indicado.

El coordinador general de EH Bildu se ha referido también a la final de Copa que enfrentará al Athletic con el Mallorca y ha recordado que el equipo bilbaíno obtuvo esa victoria hace 40 años.

"Lo que se les olvida decir a muchos y a muchas es que quien marcó aquel gol se llama Endika Guarrotxena y va en las listas de EH Bildu", ha dicho.

Otegi ha manifestado no tener "ninguna duda de lo que puede suceder mañana". "Hay cambio de ciclo, en términos políticos y en términos futbolísticos. Mañana también gana el Athletic", ha concluido.