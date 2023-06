Oughourlian fija como prioridad "reducir y poner bajo control" la deuda de Prisa: "Estamos fuertes, cumpliendo el plan"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, ha asegurado que su prioridad es "reducir la deuda del grupo y ponerla bajo control": "Estamos fuertes, cumpliendo el plan".

Así lo ha manifestado este martes 27 de junio el presidente del Consejo de Administración de Prisa durante la celebración de la Junta General de Accionistas 2023 del grupo.

"Lo que apoyamos y construimos en Prisa es una prensa y una radio libre y de calidad y una educación inclusiva basada en valores", ha destacado Oughourlian.

Oughourlian ha afirmado que ser accionista del grupo "no es fácil". "Pero he venido a reiterar mi compromiso personal con este proyecto y con el Grupo Prisa. Queda mucho por hacer pero llevaremos a buen puerto a este gran grupo, no hemos dejado de mejorar en los dos últimos años", ha sentenciado.

En concreto, ha hecho referencia a que "el esfuerzo del equipo se ha visto recompensado con unas cifras muy significativas", como los 300.000 suscriptores alcanzados por 'El País' en los últimos tres años o que en el negocio editorial en la educación del grupo ha alcanzado los 2,8 millones de suscriptores en Latinoamérica.