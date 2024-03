Ouigo modifica sus horarios para adaptarse a las obras de Adif, a la que pide mayor anticipación

Afecta a 15.000 viajeros

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Ouigo ha modificado o cancelado algunos de sus servicios por las obras anunciadas por Adif en la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y en Valencia-Joaquín Sorolla, pidiendo al gestor público de la infraestructura que comunique con mayor antelación estas disrupciones.

"La compañía manifiesta la necesidad de que este tipo de anuncios sean comunicados a los operadores con la mayor antelación, siempre que sea posible, para causar el menor impacto en los viajeros, así como mejorar la capacidad de los operadores para adaptar sus planes alternativos de transporte", señala en un comunicado.

No obstante, Ouigo dice entender "perfectamente los inconvenientes que suponen obras tan necesarias en la infraestructuras y de la envergadura de las acometidas por Adif en Madrid-Chamartín", ya que permitirán aumentar la capacidad de la red de alta velocidad.

De esta forma, entre el 8 de abril y el 21 de julio los trenes con salida de Madrid hacia el Levante a las 20.15 y a las 18.15 saldrán a las 20.00 horas y los que parten de Valencia a Madrid a las 15.30 y 17.30 saldrán a las 16.53 horas.

Por su parte, la compañía ha tenido que cancelar los trenes que salen de Valencia a las 7.30 los días 27 de abril, 4 y 11 de mayo y los que parten a las 20.15 horas los días 28 de abril, 5 y 12 de mayo.

El número total de usuarios de Ouigo afectados, tanto por las obras en Madrid-Chamartín como en la estación de Valencia supera los 15.000 viajeros, a los que ya ha comunicado o comunicará las modificaciones acometidas.

Asimismo, en la línea Madrid-Albacete-Elche-Murcia, que Ouigo comenzará a prestar en una fecha aún por definir de junio, hasta el 21 de julio únicamente circulará una ida y una vuelta de viernes a domingo, no pudiendo circular ninguna de lunes a jueves. En este caso no hay viajeros afectados puesto que no se han puesto a la venta los billetes de esta línea.