Oyarzabal (PP) afirma que PNV "arrastra una corrupción estructural" en forma de "clientelismo" que hay que erradicar

El PP alavés ha trasladado a Bruselas "la caótica gestión" de la Diputación en el 'caso Sansoheta'

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal, ha afirmado este martes que el PNV "arrastra una corrupción estructural" en forma de "clientelismo" en Euskadi que "hay que denunciar y erradicar".

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Oyarzabal ha señalado que la corrupción 'cala' en las comunidades autónomas en las que han gobernado siempre el mismo partido "durante muchísimos años y donde piensa que va a seguir gobernando".

A su juicio, ahí se dan "elementos que introducen la tentación de meter la mano al cajón, como le pasó al PP en Valencia y en Madrid, le pasó al PSOE en Andalucía" y al PNV le pasa en Euskadi. "El problema del PNV es que ya no son un caso, dos o tres, sino que son tantos casos, que al final vemos que arrastra una corrupción estructural instalada alrededor del partido, que no son cuatro tíos particulares que meten la mano al cajón y no es una excepción, sino que es la norma", ha manifestado.

El dirigente del PP ha denunciado que "se ha institucionalizado" en la formación jeltzale "una especie de clientelismo político, que es una manera de corrupción, donde al final se destapan casos tan graves como el De Miguel, que tenía como epicentro en Álava, y había corrupción, tráfico de influencias, malversación, cohecho, etc".

A su juicio, el PNV "ha actuado muy mal" ante la trama de corrupción alavesa porque los cabecillas de la trama "eran el número dos del partido en Álava, Alfredo de Miguel, cuatro miembros de la dirección, y directores del Gobierno vasco, concejales y alcaldes" de la formación jeltzale. "Aquí se han llevado mordidas y comisiones por millones de euros y nadie sabe dónde está el dinero", ha lamentado.

Tras señalar que la Justicia ha explicado que "no ha logrado encontrar el dinero en las cuentas de los corruptos y sus familias", ha preguntado: "¿a donde se fue el dinero?".

Para Iñaki Oyarzabal, existe una disyuntiva y es que "el dinero o se lo llevaron los corruptos o se fue al partido, porque lo que dice la sentencia es que lo que hicieron (los procesados) fue valiéndose de sus cargos del PNV". También ha criticado que "a la abogada que denunció la trama se le haya hecho la vida imposible", mientras que a los condenados "les han mantenido los sueldos públicos".

Por ello, cree que la formación jeltzale "tiene que asumir responsabilidades políticas que nunca asumieron, explicar donde está el dinero, y devolver el dinero que han estado pagando durante todos estos años a estos señores".

"No ha pasado en ningún otro punto de España, que cuando se destapa una trama corrupta de este tipo, se proteja a los corruptos y se les beneficie, porque a De Miguel no es que se le mantenga en el puesto, es que ha tenido tres ascensos en este tiempo", ha indicado.

Por ello, ha reclamado al PNV "explicaciones de por qué se protege a los corruptos, si es la punta del icebeg, por qué se está ante una retahíla de casos que no tiene parangón en ningún otro sitio de España y por qué el PNV se niega durante tantos años a que en Euskadi haya una Fiscalía anticorrupción". "Están imputados tantos cargos del PNV que nos hace sospechar", ha indicado.

Iñaki Oyarzabal ha cuantificado en "20 ó 30 los casos de corrupción del PNV" en Euskadi porque es "un modus operandi" bajo una "apariencia legal", mediante la creación de empresas "con cargos del PNV, que contrata a familiares del PNV, y a esas empresas les empiezan a dar contratos la administración, la diputaciones, los ayuntamientos, etc"."Resulta que las administraciones del PNV benefician sistemáticamente a las empresas de los amiguetes. Es una forma de corrupción instalada, que deberíamos denunciar y combatir", ha añadido.

El líder del PP alavés ha afirmado que "detesta lo que han hecho en Valencia o lo que se haya hecho en un pueblo de Madrid", y le parece "bochornoso" el caso de los ERE en Andalucía, "pero aquí ha habido millones de euros en comisiones en Álava y no se puede seguir mirando a lo que pasó en Valencia, sino hablar de lo que está ocurriendo aquí".

"Hay que pedir explicaciones al PNV porque la corrupción en el País Vasco tiene un nombre: PNV, y no se ha regenerado. Creo que los demás partidos han espabilado, pero aquí como el PNV cree que, además de controlar todas las instituciones, va a seguir en el poder muchos años y no se ha regenerado. Creen que esto es como un batzoki y tienen la prepotencia como para no tomar cartas en el asunto", ha añadido.

CASO SANSOHETA

Iñaki Oyarzabal ha anunciado, además, que ya han trasladado al PP europeo la "caótica gestión" de la Diputación de Álava en el 'caso Sansoheta', de abusos a menores tutelados por la institución foral, para que registre la iniciativa en el Europarlamento.

"Lo hemos registrado porque nos quieren traer de candidata a la Alcaldía a Beatriz Artolazabal --aspirante del PNV a regir el Ayuntamiento de Vitoria--, que estaba en la Diputación cuando ocurrieron los hechos", ha manifestado.

Para el dirigente popular, no se han adoptado "responsabilidades políticas". "Nos sorprende que Artolazabal no haya querido dar explicaciones ni en su momento ni ahora. Lo que hemos pedido es que se nos diga: ¿por qué no se actuó a tiempo?, ¿por qué se tardó ocho años en actuar desde que se conocieron los hechos y las primeras denuncias?, ¿por qué se intentó tapar?".

Además, ha lamentado que se quiera "plantar en Vitoria un centro con 350 refugiados sin techo", algo que, tal como ha asegurado, "se ha estado ocultando", pese a conocerlo hace seis meses.

"No se ha contado con las instituciones alavesas para analizar cuál es el escenario. Si analizamos cuál es el grado de acogida de nuestro territorio, de nuestra ciudad, vemos que aquí hay mucha más inmigración que en Bilbao y San Sebastián. ¿Cómo puede ser que hayan decidido que todavía se convierta en un foco mucho mayor de inmigración de gente sin papeles o sin techo?", ha concluido.