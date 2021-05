P&G y Carrefour reeditan su iniciativa para limpiar de residuos las playas ante la vuelta del turismo

Jesús Calleja vuelve a ser embajador de la iniciativa, que seleccionará tres playas españolas donde harán una limpieza en otoño

El explorador y aventurero Jesús Calleja ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a respetar la regeneración natural que han experimentado las playas durante meses de reducción de turistas por las restricciones de la pandemia del coronavirus y ahora, ante la vuelta a costa, pide mantener el litoral libre de residuos como el plástico, en el marco de la campaña #MiPlayaSinPlásticos, una iniciativa medioambiental impulsada por Carrefour y Procter & Gamble (P&G), en la que también colabora la organización Paisaje Limpio.

Carrefour y P&G vuelven a sumar fuerzas para concienciar a los ciudadanos del impacto de arrojar residuos a las playas españolas y sobre la necesidad de actuar juntos para aportar soluciones a un problema que afecta a toda la sociedad, en favor de la preservación del entorno y para frenar el impacto provocado por el cambio climático.

Desde que se puso en marcha hace tres años, #MiPlayaSinPlásticos ha recogido 1.700 kilos de residuos. Este 2021, Jesús Calleja será el embajador para sensibilizar a la población sobre la necesidad de mantener las costas libres de residuos y preservar la regeneración natural de los parajes. Este año, 12 playas, una por cada comunidad autónoma con litoral competirán por ser una de las tres seleccionadas para acometer una jornada de limpieza medioambiental durante el próximo otoño, después de la temporada de playa.

Durante la presentación de la iniciativa, Calleja ha llamado a los ciudadanos que cuando vuelvan a las playas este verano respeten la generación de los ecosistemas que han observado en su entorno natural, durante la emergencia sanitaria. "Hemos sido testigos de que un cambio es posible y el momento de actuar es ahora", ha destacado.

El aventurero ha insistido en la importancia de "seguir sumando entre todos" para disfrutar de nuevo de los parajes "en su mejor estado" y de aquellas especies marinas que volvieron a aparecer en los mares tras la ausencia de actividad humana durante los meses de confinamiento.

"En 2020, la naturaleza nos dio una gran lección, resurgiendo ante la ausencia de impacto humano derivada por el confinamiento, motivo por el que nuestras costas y especies marinas se vieron beneficiados" --ha destacado--. "Ahora, ante la previsible vuelta del turismo este verano, y para seguir disfrutando de nuestras playas en un mejor estado, debemos seguir cuidándolas y evitar a toda costa el arrojo de residuos. Tenemos que concienciarnos más que nunca para mantener y preservar lo que la naturaleza nos ha devuelto y ha recobrado por sí misma durante el pasado año".

En la edición de 2021 de #MiPlayaSinPlásticos, 12 playas competirán por ser las elegidas votación popular para acoger una jornada intensiva de limpieza a cargo de voluntarios medioambientales este otoño: Playa América, Concello de Nigrán (Galicia), Playa Arenal de Morís, Concejo de Caravia (Asturias), Parque Natural de las Dunas de Liencres, Piélagos (Cantabria), Playa Laida, Ibarrangelu (País Vasco), Playa Ca l*Arana, El Prat de Llobregat (Cataluña), Playa de Gandía (Comunidad Valenciana), La Isla Perdiguera en el Mar Menor, San Javier (Región de Murcia), Playa de Punta Entinas, El Ejido (Andalucía), Can Pere Antoni, Palma de Mallorca (Islas Baleares), Playa del Reducto, Arrecife (Islas Canarias), Playa de la Ribera (Ceuta), Playa de los Cárabos (Melilla).

De estas, tres serán seleccionadas por sus características y necesidades medioambientales. Las votaciones estarán abiertas desde el próximo 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente, hasta el 31 de julio de 2021, en este enlace.

En la presentación, el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas ha reafirmado por quinto año el compromiso de la empresa con el medio ambiente, con sus clientes, voluntarios y colaboradores. "Para nosotros, el compromiso con el medioambiente continúa siendo un gran desafío y un eje prioritario en nuestra política de responsabilidad social corporativa", ha defendido.

Desde P&G, la vicepresidenta y directora general para España y Portugal, Vanessa Prats, ha confirmado el compromiso con la sociedad y ha asegurado que éste pasa por "acelerar" su ambición en materia medioambiental junto con sus socios de distribución.

"En P&G perseguimos acelerar también nuestro impacto positivo en la vida de las personas, permaneciendo al lado de nuestros consumidores y ayudando a preservar el que sin duda es nuestro bien más preciado, este planeta que llamamos nuestro hogar, con iniciativas tangibles y a largo plazo como #MiPlayaSinPlásticos", ha manifestado.

La campaña contará de nuevo con la colaboración de la organización ambiental Paisaje Limpio, cuya representante, María Cabrera, acompañó a los miembros de Carrefour, P&G y a la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, durante la presentación de la iniciativa 2021.

Precisamente, la costa de Agaete fue la más votada en la edición 2020 y acogió el pasado mes de septiembre una de las jornadas de limpieza a cargo voluntarios y empleados de Carrefour y P&G.

Desde su puesta en marcha, #MiPlayaSinPlásticos ha recogido 1.700 kilos de residuos que han sido clasificados y categorizados a través de la herramienta de ciencia ciudadana la aplicación Marnoba, que está avalada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).